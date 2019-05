185 deputate su 630 e 86 senatrici su 315. Sono questi i numeri delle donne elette nell’ultima tornata elettorale del 4 marzo 2018. Il rosatellum, la legge elettorale con cui abbiamo votato, prevedeva che per ciascuna lista i candidati non avrebbero potuto superare la distribuzione di 60 a 40 per cento tra i due sessi. Nella precedente legislatura le donne elette alla Camera furono 198 e sempre 86 al Senato. Nella storia della Repubblica italiana le donne parlamentari sono sempre state una minoranza. Da TPI

E mi verrebbe da dire anche che quelle poche non si spendono abbastanza per gli interessi, i diritti e le motivazioni di altre donne. Visto che uno dei più accaniti sostenitori dell’abbassamento dell’IVA su assorbenti e pannolini è Pippo Civati che dal nome capirete essere un uomo e non una donna.

Ora che anche voi siete arrabbiate, perché un’IVA che equiparasse gli assorbenti ad altri generi di prima necessità avrebbe fatto comodo a tutte per il risparmio ma anche per la considerazione che si porta dietro un passo di questo tipo. Vi diamo anche delle alternative più sostenibili ecologicamente.

Sappiamo che assorbenti e pannolini sono rifiuti anche difficili da smaltire, rifiuto indifferenziato che inquina fatto di cellulosa e plastica, ma in molti per scelta o per volontà non valutano delle alternative. Per la platea di quelle che invece valutano proposte diverse dagli assorbenti classici ecco assorbenti e pannolini “green“.

Assorbenti lavabili

La Coppetta, la più famosa è la Moon Cup ma ne esistono tante altre. Chi passa alla coppetta difficilmente torna indietro, voi rifletteteci e fate le vostre valutazioni. C’è un grosso risparmio economico, si tratta di un contenitore per il sangue da svuotare, chiaramente tutto si fa più complicato fuori casa. Costo circa 20/30 euro, quelli che spendiamo per 3 cicli mestruali in assorbenti standard ma dura qualche anno.

Pannolini lavabili

Altre scelte sono quelle di non utilizzare proprio i pannolini con i bebè o di abituarli ben presto a comunicare le loro esigenze. Trovate tutto qui .

Avete altre soluzioni da proporre? O siete ancora troppo arrabbiate per la faccenda dell’IVA? Basta ricordarsene quando faremo le scelte elettorali. Semplice.