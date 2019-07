Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Chernobyl, la serie tv HBO-Sky che ha mostrato, nel dettaglio, il più grande disastro ambientale mai avvenuto sul nostro pianeta.

In cinque puntate serrate e coinvolgenti sono state descritte tutte le tappe che hanno portato a quella tragedia, e poi le settimane e i mesi successivi.

Abbiamo raccolto in questo articolo alcuni numeri su quel tremendo disastro ambientale, per comprendere meglio la portata di questo evento, che in ogni modo il regime sovietico provò a nascondere e a non far trapelare dei confini russi.

I NUMERI