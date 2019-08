Il “Permaculture Design Certificate” è un corso teorico di 72 ore riconosciuto a livello internazionale. Prevede una introduzione alla progettazione in permacultura basata sul Manuale scritto dal fondatore del movimento Bill Mollison. Il corso è tenuto da Rhamis Kent e Ignazio Schettini che inoltre tradurrà il corso in italiano.

Si tratta di una incredibile opportunità che migliaia di progettisti in permacultura, nel mondo, non si sono lasciati scappare; oggi siamo un network globale di educatori e attivisti con sempre maggiore influenza sulle più grandi corporazioni, individui che creano nuove attività alternative e gruppi di persone impegnate a lavorare insieme per cambiare il modo in cui il paesaggio viene letto e progettato.

Il corso comprende i sistemi di vita sostenibili per una grande varietà di paesaggi e climi con particolare attenzione al Mediterraneo.

Include l’applicazione dei principi di permacultura alla produzione alimentare, la progettazione delle abitazioni, la costruzione, il risparmio energetico, la conservazione e generazione di energia, ed esplora le strutture economiche alternative e le strategie legali che sostengono soluzioni permaculturali.

Cos’è la permacultura? La permacultura si può definire come un sistema di progettazione per insediamenti umani ecosostenibili, fondati sulla centralità dell’agricoltura e su un’attenzione particolare al territorio. Si può definire anche come ecologia applicata, i cui principi di riferimento sono estrapolati dall’osservazione della natura.

Il fondamento di questo corso è il Manuale di Permacultura, “Permaculture, A Designers’ Manual” di Bill Mollison, tradotto grazie all’APS MEDIPERlab – Laboratorio di Permacultura Mediterranea.

Rhamis: il docente

Rhamis Kent è un consulente con formazione in ingegneria meccanica (Università di Delaware, BSME ‘95) e design basato su permacultura-rigenerativa di interi comprensori. E’ istruttore in permacultura certificato dal PRI (Permaculture Research Institute) Australia e co-direttore della filiale USA del PRI.

Rhamis Kent ha lavorato, in passato, con il rinomato inventore e imprenditore americano Dean Kamen presso il DEKA Research & Development e ha successivamente svolto lavori di ingegneria che vanno dalla ricerca e sviluppo di dispositivi medici alla progettazione meccanica nell’industria aerospaziale. Dopo essersi interessato alla progettazione in Permacultura ha proseguito la formazione nella stessa area con l’esperto educatore Geoff Lawton, presso il Permaculture Research Institute in Australia.

Grazie alla pluriennale esperienza maturata sul campo in importanti progetti di rigenerazione e riforestazione, Kent rappresenta oggi un esponente di spicco nello scenario della permacultura mondiale ed è considerato tra i migliori docenti della materia. Le sue pubblicazioni possono essere consultate anche sul sito web del PRI Australia.

Ignazio: l’interprete

Ignazio Schettini (qui in foto con Geoff Lawton) è agronomo dal 2005 e permacultore dal 2013 quando ad ottobre organizza, promuove e segue un PDC. Questo si è svolto a Bari presso l’azienda agricola di proprietà ed è in parte visibile sul canale YouTube dell’associazione di promozione sociale che presiede, MEDIPERlab – Laboratorio di Permacultura Mediterranea. Con le stesse parole chiave è inoltre possibile trovare il gruppo Facebook gestito da Ignazio e Giuseppe Lorusso e che si occupa della diffusione sul social media della progettualità in permacultura.

A seguito del corso Ignazio vola in Australia per trascorrerci 8 mesi lavorando a stretto contatto con Geoff Lawton e Bill Mollison (quest’ultimo fondatore del movimento) rispettivamente al PRI (Permaculture Research Institute) nel Nuovo Galles del Sud e a Tagari Garden Farm, sede del PI (Permaculture Institute), in Tasmania.

Vi interessa? Scrivete per ulteriori informazioni a [email protected]