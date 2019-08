L’energia Smart Grid è una rete elettrica intelligente dotata di sensori che raccolgono dati in tempo reale permettendo una gestione della corrente in modo intelligente senza sprechi.

I vantaggi di una energia intelligente

I vantaggi di una energia Smart Grid sono molti, sia da un fattore economico che per l’ambiente. L’aumento della popolazione, aumenta sempre di più la richiesta di energia elettrica, la smart Grid, riesce a trasportare molta energia attraverso una rete intelligente, partendo da centrali piccole. Così facendo si diminuisce l’inquinamento e si salva spazio.

A differenza della rete elettrica tradizionale, dove l’energia si sposta attraverso reti dalla centralina verso i nodi periferici, sempre con lo stesso flusso di energia a prescindere della quantità richiesta e consumata, l’energia Smart Grid grazie ai suoi sensori intelligenti regola l’immissione di energia elettrica in base alla richiesta mettendosi in comunicazione con i consumatori per distribuire l’energia in maniera intelligente gestendo autonomamente sovraccarichi e variazioni di corrente. Un’altro dei moltissimi vantaggi della energia smart Grid è un risparmio a 360 gradi, partendo da quello in bolletta passando a quello di CO2.

L’Italia, rispetto a molti paesi, è molto avanti sul tema Smart Grid, infatti questa energia è estesa a quasi tutto il territorio nazionale. Mentre in Europa c’è in atto un progetto molto innovativo che punta a far aumentare il numero di persone che possono usufruire dell’energia smart in modo considerevole, il nome di questo ambizioso progetto è Grid4EU. Presentato dalla compagnia francese ERDF, il progetto Grid4EU vanta grandi partner come ENEL energia.

Questa iniziativa è molto importante, anche perché le varie aziende uniscono tutte le loro conoscenze per sviluppare una energia pulita che aiuti l’ambiente e che non sia costosa.

Dunque, il mondo si sta evolvendo anche in fatto di energia pulita ed economica. L’inquinamento dell’atmosfera dovuto dalle centrali elettriche è molto elevato, per questo motivo è molto importante che l’energia Smart Grid si sviluppi e che venga utilizzata da molte persone.