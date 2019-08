A tutti capita di svegliarsi già stanchi ed esausti. Prepariamo il caffè cercando di tener sveglio il cervello, fare il pieno di energia e ritrovare la concentrazione necessaria per lavorare. La verità è che bere il caffè appena svegli non serve. Scopriamo come svegliarci pieni di energia e mantenerla per tutto il giorno.

Ciascuno di noi deve ricordarsi del suo naturale ritmo biologico. Al mattino, il corpo gradualmente si rimette in moto e nel primo pomeriggio raggiunge il picco massimo di attivazione, che durerà solo fino alle prime ore del pomeriggio, momento in cui l’organismo necessita di una piccola siesta per poter fare il pieno di energie e mantenerle fino alla sera. È importante conoscere come funziona il proprio organismo per poter programmare le attività quotidiane, seguendo il suo ritmo naturale ed essere efficienti. Si consiglia di affrontare gli impegni più complicati al mattino mentre le attività fisiche svolte nel tardo pomeriggio aiutano a mantenere attivo il flusso di energia fino alla sera.

Ma cosa fare se ci manca l’energia per compiere un lavoro, e che tipo di integratore energetico scegliere?

Yerba Mate al mattino

L’erba mate, anche se non contiene caffeina, stimola il risveglio del corpo e del cervello, senza provocare fastidi allo stomaco oppure tachicardia. Assumi una tazzina d’erba mate al posto del caffè e sfrutta subito le sue proprietà energizzanti, che ti aiutano ad affrontare la giornata.

Ossigena il tuo corpo

Solo il corpo ben ossigenato può funzionare bene. Se possibile, raggiungi il posto di lavoro a piedi anziché usare l’auto o l’autobus, oppure scendi qualche fermata prima per camminare. Passa più tempo all’aria aperta.

Non surriscaldare o raffreddare il corpo

Scegli i vestiti adatti alle condizioni atmosferiche. Vestirsi a strati aiuta a conservare la propria ideale temperatura del corpo, adattando il proprio abbigliamento a seconda che le temperature salgano o scendano, anche durante la stessa giornata.

Il cioccolato con 70-78% di cacao

Un quadretto di cioccolato ad alto contenuto di cacao e poco zucchero ti fornisce subito una dose di energia. È un dolciume che ti ricarica e ti aiuta ad affrontare la giornata.

Una bevanda energetica senza zucchero

Grazie a una buona bevanda energetica puoi ricaricarti immediatamente. Ricorda, però, di sceglierne una senza zucchero. Le miscele energetiche di alta qualità consistono in vitamine del gruppo B e un po’ di caffeina che aiutano a energizzarti velocemente.

Frutti di bosco

Mirtilli, mirtilli rossi, lamponi e more, oltre a essere naturali integratori energetici, sono ricchi di antocianine, ovvero sostanze antiossidanti utili per combattere i radicali liberi. I frutti di bosco possono essere, inoltre, un energetico mix naturale. Quindi, se è la stagione giusta è meglio mangiarne una ciotola in alternativa a un dolciume ricco di zucchero.

Innamorati di qualcuno

Molti credono che l’amore sia in grado di smuovere le montagne. È vero perché “il cervello innamorato” attiva le aree del piacere e produce più endorfine, mentre il cuore batte più forte e di conseguenza tutto l’organismo diventa ben ossigenato.