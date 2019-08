“Tradizione in movimento” è la definizione che meglio rappresenta e definisce la Festa dell’Uva – 18/20 ottobre 2019 – che esiste dal 1868 ma che ha saputo cambiare il proprio concetto negli anni. Oggi è una festa tradizionale e al tempo stesso moderna con un programma ricco e interessante.

La sfilata tradizionale con i carri allegorici della domenica e i concerti in piazza delle bande musicali sono un tassello fondamentale dell’evento. Anche gli Schützen fanno parte di quest’atmosfera festiva di tradizioni. Lo stile delle band e dei gruppi musicali del sabato è fresco, giovane e autentico.

Il percorso di degustazione sulla passeggiata con vini prestigiosi del Burggraviato nasce da Helmuth Köcher, padre del Merano WineFestival e offre la possibilità di degustare e conoscere le i migliori vini locali.

Il Mercato Meranese con i suoi prodotti locali mostra la ricchezza del territorio e ricorda l’origine principale di questa festa di ringraziamento.

Tra le novità del 2019 la Masterclasses «Vino&cultura», in collaborazione con la Cantina Merano (Sabato 19 ottobre 2019, ore 11, 14, 16) ovvero una visita guidata all’interno del Kurhaus, che solitamente è accessibile solo per gli eventi, con degustazione guidata finale della Cantina di Merano in Rotonda. Solo su prenotazione, presso l’azienda di Soggiorno.

Altra attività della prossima edizione sarà un breve workshop con Heidi Clementi dedicato allo jodel, per tutti coloro che abbiano voglia di sperimentare direttamente questo canto antico delle Alpi.

Un canto che si fa in gruppo e con gioia.

Inoltre, Movember Charity Contest, è un concorso fissato per sabato 19 ottobre 2019, ore 17 – per scegliere chi abbia i baffi e/o la barba più bella o stravagante… in collaborazione con FORST e Südtirol1, i fondi saranno devoluti in beneficenza.

Infine, una mostra fotografica dal titolo «Farmer», ideata dalla Birreria Forst dal 18 al 20 ottobre 2019 in Piazza Terme: 15 immagini sul tema dell’amicizia tra animali e uomo.