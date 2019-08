Dove buttare gli accendini scarichi?

In molti usiamo gli accendini. Non soltanto i fumatori, che dovrebbero in ogni caso ridurre il consumo di sigarette. Gli accendini ci servono per gli usi più disparati, in cucina per accendere il gas, per accendere candele, o bastoncini di incenso. Insomma, ogni famiglia ha almeno un paio di accendini a casa, che a un certo punto si esauriscono. E allora la domanda viene spontanea.

Dove lo butto?

Quando abbiamo dei dubbi, su dove gettare i rifiuti meglio rivolgersi a chi ne sa di più, o in questo caso a internet che in questo può essere una valida risposta alle vostre domande.

L’accendino non è un rifiuto smaltibile, né quando è carico, né quando è scarico. Questo perché è composto di tanti elementi che non rendono possibili il riciclo delle singole parti.

Anche se alcuni comuni accendini sono fatti di plastica, questa non è riciclabile. Si tratta poi di rifiuti così piccoli, che alle volte non ci si fa neanche caso. Ma non pensate di abbandonarli in giro, perché un accendino nella natura ci mettere più di 100 anni a distruggersi.

Piccoli accorgimenti

Prima di buttarli nel secco/indifferenziati, assicuratevi soltanto che siano completamente scarichi. Provate così, teneteli accesi per qualche secondo per terminare tutto il gas, fino a quando non finisce, e poi potete buttarli. Inoltre, come consiglio, prendete accendini ricaricabili, così da eliminare alla radice il problema e non avere più il pensiero di doverli, prima o poi, buttare.

