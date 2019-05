Alle volte, per decorare casa o riverniciare qualcosa, usiamo delle bombolette spray. Vi siete mai chiesti come smaltire e dove buttare le bombolette spray, una volta usate?

Cosa fare

Per prima cosa, sappiate che sono sempre fatte in alluminio, tranne che per alcune piccole parti. Quindi per differenziare prima di tutto togliere i tappi che coprono la bomboletta e anche il nebulizzatore che sono entrambi fatti di plastica.

Poi, fate attenzione a quello che trovate scritto sulla bomboletta. Se non trovate sulla confezione nessuna etichetta che segnala che ci troviamo davanti a un materiale infiammabile, potete buttare la bomboletta negli appositi contenitori o andare in una isola ecologica a smaltirla correttamente.

Chiedi al comune

Tutto poi dipende dal comune. Se nel vostro comune plastica e alluminio vanno insieme, non dovrete neanche togliere il tappo e il nebulizzatore. Consigliamo in ogni caso, visto che varia da comune a comune, di contattare l’azienda che si occupa di smaltire i rifiuti per chiedere dove buttare la bomboletta spray. Alcuni comuni hanno anche pratici siti da consultare.

Attenzione

Attenzione però, come già detto, alle bombolette che sono pericolose, in quanto contengono sostanze infiammabili, tossiche o inquinanti.

È ben segnato sulla confezione quando una bomboletta spray è pericolosa: ci sono i simboli di rischio, ben evidenti, che vi informano della pericolosità. In ultimo, fate attenzione che la bomboletta spray che vi apprestate a buttare sia del tutto vuota, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

