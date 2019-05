UE: stop a piatti e stoviglie monouso

Una buona notizia che va a contrastare l’uso indiscriminato di oggetti monouso. Il Consiglio Ue ha dato il via libera alla direttiva che vieta oggetti in plastica monouso dal 2021. Li conosciamo bene perché ce li ritroviamo a feste, compleanni, anche fuori casa, in azienda: piatti, posate e cannucce monouso.

Basta, sono bandite: gli Stati membri Un inoltre si impegnano a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029. Vedremo se ci riusciremo.

Strano che da questa direttiva siano esclusi i bicchieri ma vengano compresi cannucce, cotton fioc, bastoncini per palloncini, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso.Il voto del Consiglio segue il voto del Parlamento europeo che risale allo scorso 27 marzo. Dopo il voto il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Poi dall’entrata in vigore gli Stati membri hanno 2 anni per recepirla nei rispettivi ordinamenti.

Questo il commento di Greenpeace sulla vicenda:

“Arriva un segnale importante dall’Europa per contrastare l’inquinamento da plastica nei mari del Pianeta. Tuttavia le misure concordate, come la riduzione a monte della produzione di alcuni imballaggi e contenitori in plastica monouso, non rispondono pienamente alla gravità dell’inquinamento dei nostri mari”