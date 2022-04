Avete mai letto un Manga ecologista? Eccolo qui, bellissimo. È uscito in occasione della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile, in contemporanea in diversi Paesi, ed è il nuovo lavoro – autoconclusivo – del maestro indipendente Eldo Yoshimizu: HEN KAI PAN.

Il tratto è suggestivo, il bianco e nero rende le atmosfere irreali e sognanti, le tematiche importanti, quanto più oggi, con il pianeta sfruttato, devastato, annientato dalla mano dell’uomo, dal profitto a tutti i costi.

Il messaggio è forte: la sopravvivenza del pianeta non è in discussione, ma quella della nostra specie non è affatto assicurata.

La trama

La storia parte con una serie di esplosioni ed eventi catastrofici per il pianeta. Siamo alla vigilia del Giorno del Giudizio e gli Spiriti della Terra fanno sul serio. Nila, con la sua discepola Asura, vorrebbe distruggere completamente la Terra, decidendo da sola. Gli altri spiriti guardiani della Terra, invece, vorrebbero prendersela solo con gli umani, i reali colpevoli della devastazione globale.

A un certo punto Nila, uno degli spiriti della Terra che governa il mondo, si confronta con un altro spirito, Pemajung, e dice: “l’umanità è un cancro per il pianeta. È naturale volerla distruggere. La terra è sull’orlo del baratro per colpa dell’avidità umana”. E ancora: “Per salvare la terra, bisogna resettarla”. Il suo volere è dunque quello di invertire i poli e distruggere tutto, mentre Pemajung anche vuole compiere un atto importante, ma vuole punire solo gli esseri umani, i veri colpevoli della deriva che ha preso il pianeta.

Parte quindi una lotta, una battaglia tra i vari Spiriti della Terra, senza esclusione di colpi, per decidere il destino dell’umanità: quella stessa umanità che ha quasi distrutto la Terra e che, per rimediare, dovrà tornare in armonia con essa a qualunque costo. Attraverso Asura comprendiamo il viaggio interiore e le varie peripezie che porteranno alla conclusione della vicenda.

Le tavole sono spettacolari, ogni vignetta potrebbe essere un’opera d’arte a se stante. E, soprattutto alla fine della lettura, quando i dialoghi si riducono all’osso e parlano soltanto le immagini, il livello artistico si eleva ulteriormente. La cosa che colpisce di più è inoltre l’estrema varietà di tratti e stili utillizzati.

Questa storia ambientalista, divisa in 7 capitoli, offre numerosi spunti di riflessione. Eldo Yoshimizu è un mangaka di altissimo livello e questa storia lo conferma totalmente. Alla base c’è un forte pensiero ecologista, questo è quasi un Manifesto del suo pensiero. Hen Kai Pan ci permette di viaggiare nello spazio, nei vari continenti, seguendo le gesta degli Spiriti della Terra che stanno per decidere le sorti del mondo. Chi vincerà, chi sopravvivrà? La risposta non è affatto scontata, anzi. Il finale è evocativo e sorprendente.

Amanti della natura, paladini dell’ambiente e non solo, Hen Kai Pan, è un lavoro imperdibile. Edè disponibile in libreria e fumetteria dal 22 aprile.



L’autore

Eldo Yoshimizu (Tokyo, 1965) è un artista a tutto tondo, scultore e mangaka indipendente giapponese. Dopo il diploma all’Università delle Belle Arti di Tokyo, si è dedicato alla realizzazione di alcune opere esposte prima in Giappone e poi in diverse città asiatiche, americane ed europee. Nel 2015 l’etichetta francese Lezard Noir ha pubblicato Ryuko, un manga noir in due volumi, portato in Italia due anni dopo da Bao Publishing. Nel 2020 ha realizzato, insieme a Benoist Simmat, Gamma Draconis, che affronta il tema del transumanesimo in un’ambientazione tutta francese ma con uno stile grafico tipicamente giapponese. Nel 2022, in occasione della Giornata della Terra esce in contemporanea in diversi Paesi del mondo Hen Kai Pan, una storia che racchiude il pensiero ecologico, filosofico e spirituale dell’autore.

