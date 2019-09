Le pulizie, che siano in casa o in ufficio, sono sempre necessarie. È importante mantenere gli ambienti in cui si vive il più possibile in ordine, con pulizie periodiche al fine di evitare l’accumulo di sporcizia e di oggetti di scarto, che poco a poco darebbero all’ambiente un aspetto trascurato.

Per le pulizie, però, si usano prodotti non sempre positivi per l’ambiente. In particolare, in passato, molte critiche son state mosse nei confronti di prodotti altamente inquinanti, a causa degli effetti che potevano portare all’ambiente con l’uso massivo.

Se si pensa infatti che un singolo prodotto non possa far nulla all’ambiente, non si ha tanto torto. Il problema è che in ogni casa o in ogni ufficio vengono utilizzati quei ‘singoli prodotti’, facendo sì che tutti assieme, possano portare a gravi danni all’ecosistema.

Efficacia dei prodotti ecologici

Uno dei motivi principali per cui non vengono utilizzati i prodotti ecologici è rappresentato dal fatto che, nel pensiero comune, questi risultino meno efficaci rispetto ai prodotti chimici.

Non va dimenticato, però, che ogni elemento chimico trae origine o spunto da qualcosa presente in natura, quindi ecologico. Le varianti chimiche sono semplicemente dei riadattamenti, per modificare qualche elemento o per facilitarne la produzione di massa. Infatti, il motivo principale dell’utilizzo dei prodotti chimici, è la facilità nel poterli creare per tutti.

Effetti sull’ambiente e sulla salute

Il problema dei prodotti chimici è che questi possono portare a numerose conseguenze, e in questo caso non si parla solo dell’ambiente.

L’aumento delle allergie, delle problematiche della pelle e delle problematiche respiratorie in particolare (in quanto vi sono numerose patologie più o meno implicate), sono delle conseguenze non casuali, ma causali.

Infatti, nel momento in cui utilizziamo prodotti chimici, così aggressivi, portiamo ad un‘alterazione della flora batterica presente nel nostro organismo, principalmente quella cutanea e respiratoria, direttamente coinvolte durante il loro utilizzo. Come in ogni cosa, la rottura di un equilibrio può avere conseguenze più o meno gravi, specie a lungo termine. Per tale ragione vi è un aumento di patologie come allergie, psoriasi, asma e altre patologie similari.

Come diventare più ecologici

Il principio di tutti i prodotti per la pulizia, come i detersivi, è l’utilizzo di sostanze più o meno acide, per staccare la sporcizia, e di sostanze micellari, i cosiddetti saponi, che creano uno strato micellare, utile per intrappolare lo sporco.

Per tale ragione, l’uso di prodotti come oli naturali, aceto, saponi vegetali e limoni, sono più che sufficienti a sostituire i prodotti chimici. Tutti questi prodotti bio si possono trovare tranquillamente nei supermercati, o ancora, nei negozi bio, forniti di tutti gli elementi naturali per il rispetto dell’ambiente.

Sarebbe sufficiente imparare a combinarli tra loro, per far sì che risultino efficaci tanto quanto i prodotti chimici.

Purtroppo, però, non tutti hanno la voglia e il tempo di sperimentare queste soluzioni. Per questo motivo vi sono aziende specifiche che si occupano di creare prodotti adatti alla pulizia, ma al contempo rispettando l’ambiente.

Prodotti per la pulizia ecologici

Se non si ha la voglia o il tempo di provare a combinare i prodotti in casa, è possibile ricorrere a prodotti già pronti, preparati da altre aziende nel pieno rispetto dell’ambiente.

Inoltre, l’uso di prodotti ecologici ha un impatto positivo anche sull’organismo umano, evitando l’aumento di queste patologie correlate ai prodotti di pulizia.

Per tale ragione, alcune aziende che usano prodotti per la pulizia ecologici e non inquinanti, sono consapevoli che tutto ciò può portare a benefici anche all’interno delle imprese di pulizia, come l’azienda Nikal Solution, che fa di questi prodotti uno dei suoi punti di forza!

Conclusioni

A causa delle conseguenze negative ben note dei prodotti chimici, sia sull’uomo che sull’ambiente, già da tempo qualcosa si è mosso in favore della naturalezza e dell’ecologia.

Per tale ragione sono nati dei prodotti totalmente bio, utilizzati anche dalle imprese di pulizia, che fanno uso massivo di questi prodotti, permettendo di rispettare l’ecosistema e gli equilibri presenti in natura (e nella nostra flora batterica).

Usare prodotti naturali dovrebbe essere un must per tutti, sia perché la differenza è impercettibile rispetto ai prodotti chimici, sia perché rispettare l’ambiente è necessario affinché tutti possano vivere più in salute, anche il pianeta stesso!

Pensateci sempre prima di acquistare determinati prodotti per la pulizia. Puntate sull’ecologico!