Due olivi positivi alla xylella fastidiosa sono stati individuati in Francia, nel dipartimento Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Lo rende noto il ministero dell’agricoltura di Parigi. E’ il primo rilevamento del batterio vegetale su olivi in Francia, dove fino a oggi le piante infette erano principalmente arbusti. Le due piante, una a Mentone e l’altra ad Antibe, si trovano ai confini dell’area in cui il batterio è già presente dal 2015. A preoccupare di più le autorità francesi è il caso di Mentone, perché la sottospecie di Xylella fastidiosa rilevata è la stessa responsabile della sindrome del disseccamento degli olivi in Puglia.

Coldiretti si è detta molto preoccupata per la zona, vicina alla Liguria, dove va salvaguardato il patrimonio storico su oltre 18mila ettari e «varietà pregiate uniche come la Taggiasca».

Le piante che sarebbero state contaminate dalla Xylella Fastidiosa sarebbero due olivi ornamentali sui ben 5.100 controllati dal Ministero dell’Agricoltura in Costa Azzurra. Dal momento che il tempo di incubazione di Xylella fastidiosa può durare anni c’è il timore che i batteri possano aver infettato anche altre piante. Prima di attaccare gli ulivi FRancesi, il batterio era già presente anche in Corsica.