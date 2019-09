Una tavola rotonda sui benefici della mobilità attiva, in occasione dell’apertura della European Mobility Week, si terrà lunedì 16 settembre presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente (ingresso da via Capitan Bavastro 174, accesso consentito fino ad eseurimento posti a sedere). La settimana europea della mobilità, giunta quest’anno alla diciottesima edizione, è un appuntamento fisso per le amministrazioni e per i cittadini, ed è quest’anno incentrata sulla sicurezza dell’andare in bicicletta e sui vantaggi che le forme di mobilità attiva hanno per la nostra salute e l’ambiente nonché sul potenziale miglioramento della mobilità urbana.

Appuntamento lunedì 16 settembre alle ore 15 in Auditorium, per l’apertura dei lavori e le introduzioni di Renato Grimaldi, Direttore Generale della Direzione per il clima ed energia(CLE), Alessandro Bratti, Direttore Generale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Angelo Mautone, Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale (MIT).

A seguire, una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti di enti, associazioni, università, moderata da Tullio Berlenghi, capo della segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Proprio a Costa sarà affidata la chiusura dei lavori.

Consulta il programma