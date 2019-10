Quando la casa collabora sia con l’uomo che con l’ambiente

Negli ultimi anni il tema di uno stile di vita rispettoso della natura e dell’ambiente che ci circonda sta tornando prepotentemente di moda, tanto che tutto quello che è “non green” sta diventando obsoleto. Si sa, ciò che è trendy per noi sicuramente non lo sarà più per la prossima generazione, ma questa volta tutti i settori stanno iniziando a rivedere il proprio operato in un’ottica più rispettosa dell’ambiente.

Sicuramente avrete sentito parlare di riciclo, fonti rinnovabili, energie pulite, compostaggio, economia sostenibile. Sembrano tanti paroloni forse estranei alla nostra vita ma in realtà con piccoli accorgimenti possiamo anche noi contribuire a fare la differenza, lasciando ai nostri figli un mondo un po’ più pulito. Tra gli ultimi settori che si stanno adeguando a queste nuove tendenze del mercato c’è quello che riguarda l’arredamento e in generale le tecnologie per la casa.

Elettrodomestici intelligenti

Le tendenze green in ambito di arredamento e suppellettili coinvolgono profondamente il settore degli elettrodomestici, sempre più attenti sia al risparmio energetico (di conseguenza anche economico) e al basso impatto ambientale (ovviamente qui non si parla tanto di materie prime organiche, quanto di possibilità di riciclo dei componenti).

Tra gli elettrodomestici più importanti nel settore, visto soprattutto l’emergenza plastica che è legata a doppio filo con il consumo delle bottigliette d’acqua (di cui purtroppo l’Italia detiene il primato negativo in Europa con oltre 8 milioni di unità vendute in un anno, nonostante la generale buona qualità delle nostre riserve idriche), ce ne sono alcuni in grado di modificare quella che esce dai vostri rubinetti sia purificandola (rimuovendo quindi l’eccessiva presenza di sostanze terze, non necessariamente pericolose) che calibrandola su quelli che sono i vostri gusti e le vostre necessità (ad esempio la frizzantezza o la presenza di sali minerali). In questa maniera non ci sarebbe più bisogno di comprare le bottiglie in plastica e potremo aiutare così non solo l’ambiente, ma anche il nostro portafoglio.

H2Optima

Tra le aziende leader del settore vorrei segnalarvi H2Optima, attiva dal 2004 in Italia, che per prima ha importato proprio nel nostro Paese la migliore tecnologia presente in questo campo. La loro missione è quella di creare una casa non solo in linea con quelle che sono le necessità (sia in termini di qualità della vita che economici) delle persone che la abitano, ma che non vada in contrasto con l’ambiente nel quale ci troviamo a vivere. E’ inutile pensare a elettrodomestici, magari eccezionali e dal bassissimo periodo di ammortamento (il tempo che occorre per rientrare dei soldi spesi prima di iniziare a guadagnare grazie al prodotto/servizio acquistato), che una volta in disuso inquinano tanto quanto se non li avessimo mai posseduti.

Un consumatore attento e consapevole è il cliente tipo di quest’azienda: siamo tutti parte di un sistema ecologico in pericolo e i prodotti proposti sono volti a migliorare il nostro impatto sull’ambiente riguardo soprattutto il bene più prezioso di tutti, l’acqua. Dal depuratore Cleone agli addolcitori, tutto è calibrato per poter fornire la migliore assistenza in termini di rapporto qualità/prezzo e di bassissimo consumo energetico.

Le innovazioni tecnologiche a nostra disposizione, dunque, sono tante e tali da facilitare veramente la vita al consumatore finale, senza scordarsi dell’ambiente che ci circonda. Per non cadere in tranelli di marketing, rivolgetevi solo a professionisti del settore che sapranno certamente consigliarvi il meglio per quella che è la vostra situazione.