Al via la rivoluzione green in difesa dell’ambiente con la Onlus Ardea

Evitare di inquinare il territorio dove viviamo inizia dalle scelte che si fanno tutti i giorni. Bibite e food non verranno più serviti nella plastica. Con questa filosofia Opera Taste Factory inizia da domenica 6 ottobre la sua personale campagna senza plastica con l’evento “Opera Plastic Free Day”, che si svolgerà nel locale di Piazza degli Artisti. Parte del ricavato sarà devoluto ad ARDEA Onlus, l’associazione napoletana di tutela ambientale attiva nello zoologico, con particolare specializzazione nel settore dell’avifauna, del botanico e della divulgazione. Opera finanzierà anche uno dei progetti ambientali della Onlus. La giornata parte alle 10 e si svolgerà fino a tarda sera. Dopo sei mesi di attenta ricerca per trovare prodotti alternativi adatti, ecco che Opera fa la propria parte per dare uno stop all’inquinamento.

Anche se la strada sarà lunga, l’obiettivo è diventare un’azienda a impatto zero e a zero waste. Una rivoluzione green contro lo spreco, decidendo di smettere di utilizzare nei due lounge bar di Opera Taste Factory e nell’Opera Restaurant tutti gli oggetti e utensili in monouso di plastica. Una scelta che nasce da un’esigenza universale che è impossibile ignorare come dimostrano i fatti legati all’attualità e le numerose cause sposate da tanti politici internazionali e celebrities per la salvaguardia dell’ambiente. Nel suo concept la catena napoletana ha sempre mostrato cura per i suoi avventori e per la Campania, proponendo materie prime di qualità e alimenti che esaltino il nostro territorio in cui, non manca, quella particolare attenzione anche al veg, sostenendo anche realtà di nicchia, come dimostra anche l’evento con dj set dell’Opera Plastic Free Day. Infatti, per marcare sempre di più un’annata che sarà dedicata alla difesa dell’ambiente, Opera Taste Factory inizierà una comunicazione diretta sui canali social per sostenere l’educazione ambientale come evidenzierà anche il nuovo logo rigorosamente green.