Il Forum Compraverde Buygreen, ormai alla sua XIII edizione, si svolgerà nelle giornate del 17 e del 18 ottobre. Una due giorni intensa di dibattiti, seminari ed incontri intorno ai temi della sostenibilità, degli acquisti verdi e delle smart city.

Il lavori si apriranno con il primo importante convegno “La transazione possibile” con il contributo tra gli altri del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, per proseguire con una serie di approfondimenti sulla economia circolare.

Il Forum si configura ormai da anni come l’appuntamento in cui amministrazioni pubbliche e privati raccolgono la sfida del cambiamento possibile in uno scambio di buone pratiche, suggestioni, innovazione. Ospiti da tutto il mondo sono chiamati a parlare in modo concreto di politiche e pratiche da attuare per rispondere alla crisi ambientale che sta interessando l’intero pianeta.

Tra i temi affrontati nella due giorni anche i numeri sul Green Public Procurement in Italia, il Food Policy, i modelli di città sostenibile e lo sport e cultura sostenibili.

“Siamo orgogliosi del programma proposto per questa edizione e di aver trovato così tanta adesione da parte di tanti attori del sistema economico e politico del Paese. – ha spiegato Silvano Falocco, direttore della Fondazione Ecosistemi che promuove l’iniziativa. “Per chi come noi- prosegue- si occupa da anni di promuovere politiche per la sostenibilità, registrare questa crescente attenzione e partecipazione è la dimostrazione che il tema ambientale è uscito dalla nicchia dove era stato relegato, per diventare punto qualificante delle agende politiche. L’appuntamento del Forum è dunque l’occasione per discutere di innovazione e azioni concrete. Sarà una edizione storica.”