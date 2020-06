L’auto elettrica sarà probabilmente il veicolo del futuro. I primi veicoli elettrici sono stati inventati però molto tempo fa, già alla fine del XIX secolo. Ma la produzione di serie di veicoli elettrici è aumentata soprattutto alla fine del XX secolo. Tanti produttori automobilistici hanno presentato prototipi di auto elettrica nei vari saloni automobilistici, ma per molto tempo questi prototipi servivano solo ad attirare l’attenzione sul marchio, per testare la fattibilità di queste nuove tecnologie. I veicoli elettrici sono costruiti spesso usando come base altri veicoli convenzionali già presenti sul mercato. Tra i produttori entrati nel mercato dei veicoli elettrici ci sono: BMW, Chevrolet, Honda, Kia, Toyota, Volvo e altri. A questi produttori si sono aggiunti altri che producono esclusivamente veicoli elettrici, come Tesla.



L’auto elettrica è mossa da un motore elettrico, alimentato da batterie ricaricabili. L’idea di produrre un veicolo elettrico nasce dalla necessità di ridurre l’emissione di sostanze tossiche nell’atmosfera: questi veicoli infatti non consumano idrocarburi, quindi non producono gas di scarico. Inoltre si tratta di auto che non fanno rumore, perché il motore elettrico è silenzioso. I veicoli elettrici di solito hanno intervalli di manutenzione più estesi, un rapporto di potenza più alto e un coefficiente di resistenza aerodinamica inferiore. Però, nonostante le tecnologie più moderne, i veicoli elettrici hanno ancora alcuni svantaggi: prezzo, tempi di ricarica, autonomia e stazioni di caricamento.



Il costo di un veicolo elettrico è determinato soprattutto dal costo della batteria. Il prezzo del veicolo può essere molto alto anche se l'auto elettrica è piccola, perché serve comunque una batteria con alta capacità di carica. Per caricare completamente una batteria possono servire fino a 5 ore con un collegamento all'utenza domestica. Inoltre, le auto elettriche moderne possono percorrere tra i 150 km e i 250 km con una carica, quindi non sono adatte a lunghe percorrenze. Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono ancora poco sviluppate in molti paesi.

I veicoli elettrici hanno caratteristiche diverse anche perché hanno un baricentro abbassato, soprattutto perché la batteria (di grandi dimensioni) si trova sul pavimento dell’auto.

Le risorse mondiali di petrolio sono in costante calo, il costo della benzina rimane alto, le condizioni dell’ambiente peggiorano. Questi sono i fattori che spingono gli analisti del settore a prevedere un aumento nella vendita di veicoli elettrici nei prossimi anni.