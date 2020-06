Ho avuto il piacere di fare una chiacchierata al telefono con Laura, una delle fondatrici di SmomLab, il progetto gioioso e ironico di design italiano di moda sostenibile per bambini da 0 a 8 anni che utilizza tessuti organici.

SmomLab è un progetto green e al femminile, per la squadra che è formata da donne ma anche perché parla alle mamme, che sempre più hanno sensibilità ambientale e stanno attente agli acquisti. Il claim è “Stylish & Sustainable” e siamo partite proprio da lì per la nostra telefonata fiume.

“Claudia ed io crediamo fortemente e con tutte noi stesse in questo progetto, occupandoci noi dell’intera produzione a partire dalla progettazione, ogni volta che arrivano i capi finiti ci sembra un miracolo” mi racconta Laura, una professionista che si occupa di comunicazione e marketing.

Cos’è SmomLab?

“SmomLab è il brand con cui Claudia ha avviato l’attività nel 2015, è stato scelto per dare risalto alle mamme unconventional e alla parte “progettuale e tecnica” della moda, vera passione di Claudia e oggetto dei suoi studi nella moda. Ci siamo conosciute davanti al cancello di scuola delle nostre figlie, io tipo da righe bianche e blu, Claudia sullo specchio in bagno ha scritto “meglio morta sui tacchi che viva in ballerine”. Due universi all’apparenza opposti, in realtà complementari e attratti. Abbiamo molte cose in comune, in primis la voglia di fare e l’ambizione dei progetti. ci accomuna anche la ricerca della libertà, il fascino del diverso, il desiderio di viaggiare ovunque. Claudia ha portato avanti per alcuni anni il suo progetto, io la aiutavo ogni tanto. Per 2 anni ci siamo fatte la corte a vicenda, molti imprevisti e vicissitudini personali ci hanno allontanato e poi fatto ritrovare, fino appunto alla scorsa estate.

Nel 2019, Claudia decide di fare il salto e mi ha fatto l’onore di tendermi la mano per farlo insieme.

Saltare in 2 è tutta un’altra storia!”

E oggi, lunedì 8 giugno, va on line www.smomlab.com.

Sì, eccoci qui. Due edizioni di Pitti alle spalle (e tante lezioni imparate), alcuni negozi da Bari a Vicenza, Roma, Genova, Rimini e Firenze, Ancona e Pescara ecc e www.smomlab.com on line.

Abbiamo scelto la giornata mondiale degli oceani perché per noi tutto ha un senso, sempre. Anche quando non ne sei consapevole e la vita te lo spiega dopo.

Lanciamo l’e-commerce con la collezione “SavetheSea” con i suoi slogan di caring dell’ambiente e i nostri ironici, allegri SmomFriends, i protagonisti delle nostre stampe.

La vostra cifra sono le stampe.



Dal 2019 le stampe sono esclusive SmomLab, grazie ad un articolato processo tutto made in Italy! (e tutto al femminile!) Claudia lavora al moodboard, immagina la collezione, il contesto e lo scopo. Insieme scegliamo i temi e su carta abbozziamo la primissima versione delle stampe. Subentra poi Roberta, dalla Sicilia, che disegna a mano, integra, modifica. Per settimane i file viaggiano tra Roma e Palermo, per poi ricevere la “messa a punto” da Chiara, l’esperta grafica, che perfeziona grandezze e colori, sotto la guida di Claudia. Arriviamo così alla alla versione definitiva che andrà in prova stampa a Busto Arsizio.

Solo una volta realizzate, insieme selezioniamo le stampe, gli abbinamenti, scegliamo gli outfit sulla collezione che nel frattempo Claudia ha disegnato con il supporto dell’esperienza di Maria come modellista. La produzione effettiva di ogni capo viene poi seguita dall’infaticabile Irene.

Per noi i bambini devono crescere liberi e consapevoli del mondo a cui appartengono e che determinano.

Ai genitori offriamo la garanzia della qualità, ma il vero target sono e resteranno i bambini. Vogliamo che siano felici di indossare i nostri capi perché sono loro che possono cambiare davvero le prospettive del rapporto tra l’uomo e il pianeta.

Rispetto, libertà e stile. Una formula magica in cui crediamo fermamente.

Le nuove generazioni hanno una sensibilità diversa – lo vedrai con tua figlia, mi dice Claudia prima di salutarci e rimandarci ad un incontro nei prossimi mesi – nascono in un mondo dove esistono i Fridays For Future, fanno la raccolta differenziata, stanno attenti all’impatto sul Pianeta. Capiscono che non hai bisogno di 10 magliette ma di due che ti piacciono tanto.

Non ci resta che invitarvi su smomlab.com e fare i nostri migliori auguri a tutto il pink team!