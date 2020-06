Se c’è una pianta che da sempre è utilizzata per le diverse lavorazioni, non solo agricole ma anche edilizie e per il benessere della persona, questa è la canapa. La canapa è stata a lungo una coltivazione usuale nei campi italiani, arrivata a ben 100 mila ettari, regalandoci il ruolo di secondo produttore al mondo dietro l’ex Unione Sovietica, è stata ampiamente usata per tessuti, vele e cordami.

La canapa che cura la terra

Secondo recenti studi, la canapa è molto utile a ripulire i terreni dai vari agenti inquinanti. Essendo una pianta “infestante”, per crescere non necessita di irrigazione, erbicidi e pesticidi, né di antiparassitari e non avendo proteine al suo interno non è attaccata da insetti. La canapa ha anche un’azione fertilizzante e fitodepuratrice: è capace di depurare le aree inquinate dalle industrie chimiche, costituita da una parte fibrosa esterna e da una parte legnosa interna, che offre alla pianta un’elevata capacità di assorbire i liquidi ed è ricca di “silicio”, componente a cui deve le sue ottime proprietà isolanti.

Canapa e bioedilizia

La canapa è molto utile anche in bioedilizia. Con questa pianta si possono ottenere vari materiali, dai pannelli isolanti a veri e propri mattoni, inoltre mescolata alla calce permette anche l’utilizzo nelle rifiniture sia interne che esterne. I pannelli si ottengono riducendo i fusti della pianta in trucioli che poi vengono legati fra di loro con amido di patate o colle naturali. Poi vengono compattati ad alte temperature e sottoposti a forti pressioni. I pannelli che si ottengono dalla canapa sono chiamati CAF, pannelli di fibra vegetale compressa, variabili per densità e spessore. La loro installazione è facile e veloce, con poche emissioni di polvere e senza provocare dermatiti da contatto e pruriti. I pannelli di canapa possono essere riciclati o riutilizzati se privi di additivi inquinanti e rappresentano una soluzione di bioedilizia che protegge l’ambiente e il paesaggio, con costi bassi e accessibili a tutti.

Cure naturali

Con la canapa, inoltre, è possibile ottenere numerosi prodotti per il benessere della persona. Pensiamo, ad esempio, ai prodotti disponibili su Cibdol.it. L’olio di canapa è un prodotto salutare sempre più conosciuto ed apprezzato nel nostro paese. Questo rimedio naturale si utilizza anche in ambito cosmetico e negli ultimi anni diversi prodotti a base di canapa sono stati lanciati sul mercato per chi ama prendersi cura del proprio corpo stando attento alla qualità e naturalità degli ingredienti.



I cosmetici alla canapa sono impreziositi da acidi grassi insaturi molto benefici per pelle e capelli. In particolare si tratta dell’acido Gamma Linoleico e di Omega-3 e Omega-6. Sono inoltre ricchi di vitamine e antiossidanti. In particolare sottolineiamo la presenza della vitamina E, nota per le sue spiccate doti anti-age. Tra i benefici confermati delle creme alla canapa, così come anche dello shampoo alla canapa, vi sono la capacità di idratare e nutrire pelle e capelli. In questo aiuta molto la presenza di acido Gamma Linoleico che previene la disidratazione e la desquamazione della pelle. Utilizzare cosmetici con questi principi attivi ci assicura una pelle più elastica e luminosa così come anche capelli più splendenti.