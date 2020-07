La coscienza ecologica nelle persone è in aumento. Si stima che circa il 65% degli italiani abbia cambiato alcune abitudini in favore dell’ambiente nell’ultimo anno. Se fate parte di questo gruppo di persone sarete lieti che anche tante aziende e le amministrazioni pubbliche stanno virando verso questa rotta.

Le nuove politiche ambientali europee stanno attecchendo in profondità portando le aziende che gestiscono i rifiuti a una rivoluzione.

Questa rivoluzione è l’informatizzazione dei rifiuti.

Grazie a questo impegno preso dagli stati membri dell’Europa, in molti stanno informatizzando i propri sistemi di gestione dei rifiuti per consentire una maggiore tracciabilità del processo e aumentare le percentuali di riciclo.

L’informatizzazione dei rifiuti

Già nel 2014 l’Europa ha emanato delle disposizioni che imponesse l’evoluzione della gestione dei rifiuti verso un sistema completamente informatizzato al fine di monitorare tutto il processo per comprenderne le dinamiche e migliorarne i procedimenti.

La scadenza per attuare questa rivoluzione è stata fissata per fine 2020 ma purtroppo il processo non è completo.

Le cause sarebbero da ricondurre a un mancato utilizzo di software che consentissero di controllare tutta la filiera dall’inizio alla fine in modo flessibile.

Ecco perché begli ultimi tempi ha avuto una forte ascesa nelle aziende private e pubbliche un software in cloud di nome winwaste.

Winwaste è un software completamente in cloud che può gestire tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti, dalla raccolta al riciclo.

Grazie al totale controllo da remoto e su qualunque device, tutti gli operatori coinvolti nel processo possono aggiornare in tempo reale lo stato del percorso dei rifiuti.

Grazie a questo processo tutti i dati sono informatizzati e accessibili agli organi di controllo per il monitoraggio delle procedure. Grazie a questo software si potrà aumentare il tasso di riciclaggio e gestione dei rifiuti migliorando l’impatto ambientale.