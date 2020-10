8-9 Ottobre 2020 – WeGil (largo Asciaghi 5)- XIV edizione.

Il Forum Compraverde Buygreen torna quest’anno nelle giornate del 8 e 9 ottobre, in una formula rinnovata e speciale. La XIV edizione si svolgerà infatti, come di consueto a Roma, al WeGil (largo Asciaghi 5), garantendo tutte le misure anticovid, e per la prima volta anche on line, su una piattaforma dedicata (iscrizioni su www.forumcompraverde.it), chepermetterà la partecipazione libera e gratuita da remoto, moltiplicando le opportunità di scambio e di incontro.

Una modalità che da un lato risponde alle esigenze di contingentamento, ma dall’altro mostra un modello di evento dall’alta sostenibilità ambientale, caratterizzando ancora di più l’appuntamento con gli Stati Generali degli acquisti verdi.

I lavori si apriranno con il convegno dal titolo evocativo: “Dal Green Deal al Next Generation: risorse e strategie per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile, giusto e inclusivo” nel quale sono stati invitati a dare il loro contributo, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa (già confermato) e del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Mai come in questo momento, infatti, l’Italia e l’Europa sono di fronte all’opportunità storica di dare nuovo impulso al processo di cambiamento che ha le sue fondamenta nell’ inclusione, sostenibilità e innovazione.

Nuove risorse economiche e nuove emergenze chiamano ogni attore economico e sociale a mettere in campo le migliori idee per il futuro, dunque, il Forum, come sempre momento di confronto tra amministrazioni pubbliche e privati, non potrà che affrontare la sfida dell’innovazione verde nel contrasto alla diffusione della pandemia attuale e di quelle future: ospiti internazionali e nazionali dialogheranno intorno alle nuove strategie per città e spazi pubblici vivibili, ma anche intono alla finanza sostenibile e alle politiche di riduzione del gender gap, come orizzonte non più rimandabile.

Tante le esperienze concrete e le buone pratiche presenti, che saranno al centro di un discorso sul modello di sviluppo possibile.

Il 9 ottobre, Compraverde presenterà i dati del monitoraggio dell’Osservatorio Appalti Verdi sullo stato di attuazione del Green Public Procurement (GPP) in Italia e della sostenibilità delle filiere produttive delle più importanti imprese italiane. Il Forum concluderà i lavori con l’assegnazione del Premio Compraverde alle migliori esperienze italiane di GPP, valorizzando, in diverse sezioni, istituzioni e imprese che si sono distinte nell’ambito delle loro attività.