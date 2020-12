Cosa c’è di più dolce di una mamma che allatta il suo neonato? Uno scenario idilliaco, ma che comporta per le mamme una buona dose di sangue freddo e fatiche. E non solo perché, diciamocelo, un pupo pesa. Ma anche perché il Covid potrebbe aver reso alcune pratiche ancora più impegnative del normale.

È arrivato il momento di scoprire come facilitarsi la vita con i neonati in questo particolarissimo periodo storico, adeguando le proprie esigenze a quelle del bimbo. Dai tipi di cuscini per allattamento a molti altri trucchi che chi è nel “business” ben conosce.

Allattare al seno: scelta ecologica ma spesso faticosa

Rispetto a una ventina di anni fa la cultura dell’allattamento al seno si è senza dubbio ampliata. Sono oggi noti i benefici del latte materno, da unirsi alle serotonine prodotte dal contatto tra la pelle della mamma e la pelle del bimbo, dalla mutua percezione del respiro e delle vibrazioni della voce. Non tutte hanno sufficiente latte per allattare, e quando ciò accade il latte in polvere diviene una scelta obbligata. Tuttavia, quando possibile è notoriamente più ecologico e preferibile l’allattamento al seno.

1) Come facilitarsi la vita con i neonati… coinvolgendo il papà!

Ma perché negare questa splendida esperienza di contatto al papà? Nessuna aberrazione, ma un semplice oggetto: il tiralatte. Il tiralatte consente di accumulare il latte in apposite bottigliette, conservabili in frigorifero o in freezer, che possono essere utilizzate da entrambi i genitori all’occorrenza.

Quella che può iniziare come scelta affettiva può anche diventare necessità: molte mamme in allattamento lavorano a tempo pieno, anche in epoca Covid. E a maggior ragione, con gli spostamenti ridotti dalla pandemia, allontanarsi dal luogo di lavoro non è sempre facile. Se il papà è a casa in smart working, il bimbo potrà comunque mangiare!

2) I tipi di cuscini per allattamento

Altro strumento sottovalutato, ma utile per la migliore gestione del neonato per tutta la famiglia, è il cuscino per l’allattamento. Se non sai di cosa stiamo parlando, puoi farti un’idea de tipi di cuscini per allattamento.

Come si vede, ce ne sono di fogge diverse e adeguabili a diverse corporature. Dal papà che vuole fare l’esperienza di nutrire il neonato, alla mamma che vuole risparmiarsi la sciatica, almeno per ora.

Potrebbe sembrare insensato comprare un cuscino per l’allattamento, se poi come tutti gli altri prodotti per l’infanzia, dovremo disfarcene a bimbo cresciuto… E invece no, il cuscino diventa un ottimo compagno di avventure non solo per i sonni notturni di chi russa o ha problemi di schiena, ma può anche essere riutilizzato come comodissimo cuscino poggiatesta da viaggio.

O semplicemente come cuscino da divano anallergenico.

3) Problemi di mastite? Prova il caldo-freddo

Per chi ne soffre, la mastite è un vero e proprio incubo. Priva le mamme con latte abbondante del genuino piacere dell’allattamento, e in più in queste circostanze storiche ha dei sintomi che sono molto simili a quelli dell’influenza, e quindi potrebbero generare dell’inutile panico da pandemia in corso. Prima di rifugiarsi negli antibiotici o nel tampone, è il caso di provare un rimedio green e totalmente naturale: il caldo e freddo.

In prima istanza, i seni vanno tenuti al caldo e in abiti che non costringono il capezzolo. Poi, l’applicazione di impacchi freddi aiuta a sfiammare la parte arrossata.

Alla luce di queste considerazioni, possiamo dirlo: diversi fattori ci possono rendere l’allattamento al seno estremamente semplice, dalla tecnologia ai buoni e sempre validi rimedi della nonna.