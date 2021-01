Veloce, pratica, multitasking e H24, con un solo gesto

La Blemish Balm, letteralmente “balsamo per le imperfezioni”, meglio conosciuta come BB cream è l’ innovativo prodotto di bellezza che associa i benefici della crema all’ effetto coprente del fondotinta. E’ una soluzione veloce, pratica, funzionale ed economica, in un solo gesto: idrata, copre le imperfezioni, uniforma il colorito, è una base per il trucco e protegge dai raggi UV.

La BB cream è la soluzione ideale per quelle donne che vogliono avere una pelle luminosa e colorita, senza perdere tempo ad applicare tanti prodotti e senza la preoccupazione di controllare il suo stato ogni ora. Per questo la BB cream è eccezionale, soprattutto con la sua nuova formula 12h, che combina crema idratante, fondotinta e crema solare in un unico prodotto, perfetta per venire incontro alle giornate intense e piena di impegni di ogni donna.per un’efficacia immediata e una pelle dall’aspetto visibilmente più sano. Ideale per essere applicata da sola o prima del trucco in qualsiasi momento.

Ad ogni pelle la sua bb cream

Dalle più giovani alle più mature, fino alla delicata pelle del contorno occhi, la soluzione ideale per ogni biotipo.

Per Pelli mature: bb cream Effetto anti-età, idratante con Pro-Xylane , estratto di pompelmo e pigmenti minerali che lascia la pelle subito più luminosa e idratata. formulata ad hoc per contrastare i segni del tempo e restituire al viso un aspetto giovane e fresco.

con , estratto di pompelmo e pigmenti minerali che lascia la pelle subito più luminosa e idratata. formulata ad hoc per contrastare i segni del tempo e restituire al viso un aspetto giovane e fresco. Per pelli miste o grasse: BB Cream anti-lucidità con perlite ultra assorbente, che tiene sotto controllo l’eccesso di sebo regala una finitura opaca ed evita l’effetto lucido.

BB Cream anti-lucidità con ultra assorbente, che tiene sotto controllo l’eccesso di sebo regala una finitura opaca ed evita l’effetto lucido. Per pelli secche e sensibili con vitamina C estratto di pompelmo e pigmenti minerali, antirossore. Già dalla prima applicazione regalerà una pelle morbida e un colorito uniforme

Perchè utilizzare la BB Cream Perchè è pratica da usare Perchè attenua rughe e imperfezioni Perchè uniforma senza effetto mascherone Perchè dona un colorito sano e naturale Perchè offre idratazione costante Perchè protegge dagli UV – SPF



Bb cream o fondotinta?

BB Cream e fondotinta sono due prodotti molto diversi tra loro.

Il fondotinta è un prodotto molto coprente, mentre la bb cream è un prodotto dalla texture leggera, ideale per l’estate perché può essere usata anche in spiaggia.

Mentre la BB cream può sostituire il fondotinta, grazie alla sua azione “colorante”, il fondotinta non può sostituire le proprietà idratanti, antiaging, nutrienti e protettive, caratteristiche della BB cream.

In estate e in caso di esposizione al sole la BB cream può sostituire la crema idratante, il fondotinta e la crema solare, grazie ai fattori di protezione che contiene. Un grande vantaggio per chi durante la stagione più calda non vuole appesantire il viso con tanti prodotti.

La BB cream inoltre può essere utilizzarla anche per il contorno occhi perché, oltre ad attenuare occhiaie e borse, spesso frutto delle lunghe nottate estive passate a divertirsi, protegge anche questa delicata parte del viso. Oltre alla zona degli occhi, per una protezione uniforme non tralasciare collo e décolleté.