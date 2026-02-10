Roberto Capotosti, il talento campano approda al Palafiori durante la settimana di Sanremo

Articolo aggiornato il 10 Febbraio 2026



Nuovo riconoscimento per Roberto Capotosti, giovane artista campano che continua a distinguersi nel panorama musicale italiano. Dopo l’esperienza da finalista nazionale del Tour Music Fest Contest, Capotosti conquista un altro traguardo significativo: la partecipazione alle esibizioni di Casa Sanremo Live Box, in programma al Palafiori durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.



L’artista si esibirà il 25 e 26 febbraio 2026, presentando un brano a sua scelta — edito o inedito, in italiano o in un’altra lingua — in uno spazio che negli anni ha accolto numerosi talenti emergenti e professionisti del settore. Un’occasione che conferma la crescita costante del giovane cantautore, già apprezzato per la sua preparazione tecnica e per una sensibilità musicale fuori dal comune.



La cifra stilistica di Capotosti, caratterizzata da una scrittura schietta e da sonorità raffinate, si accompagna a una voce intensa e riconoscibile, capace di restituire al pubblico un’emotività autentica. Elementi che lo rendono una delle realtà più promettenti della nuova scena musicale italiana.

La partecipazione a Sanremo rappresenta per lui non solo un palcoscenico prestigioso, ma anche un’opportunità di confronto e visibilità in un contesto che da sempre valorizza il talento e la creatività.