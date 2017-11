Festa dell’albero, il 20 e il 21 novembre il consueto evento promosso da legambiente

Il 20 e 21 novembre si celebrerà la festa dell’albero, anche quest’anno sono previsti diversi eventi in tutta Italia, saranno messi a dimora degli alberi per riqualificare aree urbane oppure per riinfoltire i boschi e contrastare la cementificazi one.

Il tema di quest’anno è un motto: “il futuro non si brucia” per porre l’accento sulla grave piaga degli incendi boschivi che hanno consumato migliaia di ettari di foreste.

Il futuro non si brucia è anche il titolo di un concorso fotografico, dedicato alle scuole che aderiranno, partecipare sia alla festa che al concorso è molto semplice, le istruzioni per farlo sono qui.

Diamo forza alla festa facendone parte!

La partecipazione delle scuole anche quest’anno sarà tra i maggiori canali di diffusione dell’evento ma prendere pa rte alla festa non vuol dire solo piantare alberi o arbusti, l’obiettivo è sensibilizzare le persone sull’importanza che i boschi hanno per l’ambiente.

Abbracciare un albero, scattare una foto, postarla sui social con gli hashtag #festadellalbero e #ilfuturononsibrucia è un modo semplice ed alla portata di tutti per far parte di questa bellissima iniziativa.

Alcuni degli appuntamenti in Campania

Il Circolo Legambiente Occhi Verdi organizza la giornata nazionale dedicata all’albero nel Parco Archeologico della città di Pontecagnano.

Dalle ore 09.30, presso l’area del parco, verranno piantati per lo più arbusti della macchia mediterranea nella zona del parco che ospita gli orti urbani.

Email:

[email protected]

Il Circolo Stella Maris di Agropoli celebrerà la Festa dell’Albero in collaborazione con il Comune di Agropoli e l’istiututo comprensivo San Marco.

Email:

[email protected]

A Pollica (SA) il Museo Vivo del Mare di Pioppi da appuntamento lunedì 21 novembre alle ore 09.30 presso la scuola primaria di Pioppi.

Email:

[email protected]

Il circolo di Legambiente Somma Vesuviana e il III circolo didattico organizzano la giornata nazionale dell’albero nell’ambito del progetto “Scuola Viva”.

Email:

[email protected]

Il circolo di Legambiente Parco Letterario del Vesuvio organizza la Festa dell’Albero:

– 21 novembre presso il Real Bosco di Capodimonte, alle ore ore 10.00

– 26 novembre presso il Palazzo Donn’Anna di via Posillipo a Napoli, dalle ore 10.00.

Email:

[email protected]

Il Circolo Legambiente Valle dell’Irno organizza la consueta celebrazione della Festa dell’Albero il 21 novembre alle ore 10.00, presso l’area naturalistica Frassineto.

Email:

[email protected]

Il Comune di Caselle in Pittari, in occasione della Festa dell’Albero organizza un’attività di piantumazione di specie arboree autoctone, in località pozzo, in corrispondenza della palestra comunale.

Email:

[email protected]