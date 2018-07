Casa dolce casa, quanto costa ristrutturarla

Non sempre si hanno le idee chiare sui costi degli interventi per questo vale la pena valutare un’interessante guida ai prezzi per ristrutturare casa by Instapro

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di investire sulla casa.

In base ad un’indagine messa a punto da Nomisma sono circa 2,2 milioni, ovvero l’8,8% del totale, le famiglie interessate all’acquisto della prima casa. Ben 839mila famiglie lo stanno già facendo mentre ad esprimere l’intenzione di acquisto in tempi piuttosto brevi sono circa 1,4 milioni.

La casa è nell’immaginario collettivo il luogo dove rifugiarsi dal clamore della vita moderna, dove vivere in armonia gli affetti più cari, il luogo deputato ad ospitare gli amici ed i parenti e a vivere il relax allo stato puro.

Nel segno della ristrutturazione anche l’amore per l’ambiente

La cultura della casa è vissuta dagli italiani in maniera intensa. Un modo di vivere le mura domestiche che porta un terzo dei nostri connazionali a decidere di dedicare cure ed amore al focolare domestico, scegliendo di investire in interventi di ristrutturazione di ogni tipo.

Negli ultimi anni è cresciuta la volontà di realizzare interventi a favore dell’aumento dell’efficienza energetica della casa, un impegno economico che include anche una serie di lavori volti a migliorare le funzionalità dell’abitazione nel segno dell’eco-sostenibilità e delle tecnologie intelligenti.

Quanto costa ristrutturare casa: l’aiuto degli esperti

Se ristrutturare è importante lo è altrettanto poter compiere piccoli o grandi lavori in tempi brevi ma soprattutto risparmiando.

Non sempre si hanno le idee chiare sui costi degli interventi, per questo vale la pena valutare un’interessante guida ai prezzi per ristrutturare casa.

In fatto di manutenzione e ristrutturazione gli italiani puntano maggiormente a risistemare la stanza da bagno, la cucina e la sala da pranzo ma spesso si fermano perchè non conoscono un professionista fidato e hanno paura di spendere troppo.

Oggi questo problema non si pone grazie ad una realtà come Instapro.it, che mette in contatto con i più abili professionisti di settore, che sono in grado di offrire un lavoro di qualità ad un prezzo non troppo elevato.

I prezzi della ristrutturazione, cosa li influenza

Ad influenzare i prezzi sono diversi fattori, prima di tutto la dimensione della casa e dell’intervento, le condizioni in cui versano gli ambienti domestici e il grado di ristrutturazione che si vuol mettere a punto.

Importante anche considerare se si intende procedere con interventi parziali o totali.

In fatto di costi si può partire da un livello medio compreso fra i 200 e i 700 euro al m².

Entrando un po’ più nel dettaglio:

Ristrutturare casa 100m² da – a Piccola Ristrutturazione €10.000 – 20.000 Media Ristrutturazione €20.000 – 40.000 Grande Ristrutturazione €40.000 – >60.000

Fra i lavori più consueti in tema di ristrutturazione troviamo la demolizione dei muri, la pavimentazione, l’imbiancatura e rasatura, con interventi in cucina, nel bagno, all’impianto elettrico e idraulico, al riscaldamento e all’aria condizionata, senza dimenticare l’isolamento e il posizionamento di infissi.

Costi, detrazioni ed incentivi fiscali

Il 2018 porta con se tutta una serie di detrazioni fiscali dal 36% al 65% ed un interessante pacchetto di incentivi che la guida ai prezzi proposta vi permetterà di valutare più da vicino.