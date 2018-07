Boschi vivi – Il servizio di “commemorazione ecologica”

Boschi Vivi è una cooperativa che gestisce il bosco a scopo commemorativo, nel rispetto della persona, del territorio e della Natura. Un’alternativa al tradizionale sistema cimiteriale unica in Italia, che permette l’interramento delle ceneri in area boschiva.

Tramite l’acquisizione o la presa in gestione di un area boschiva da Enti sia pubblici che privati, Boschi Vivi provvede a restituirla alla comunità, con la rigenerazione dell’area in oggetto, sia per quanto riguarda il recupero ambientale e vegetazionale sia per il miglioramento della fruibilità. L’area dove viene attuato il servizio viene monitorata e gestita nel tempo, e l’accesso è libero per tutti.

La scelta di aderire a Boschi Vivi presuppone la volontà di cremazione e dispersione. Chi aderisce, prenota una visita con una guida che spiega il progetto nei dettagli e aiuta l’interessato nella scelta di quello che diverrà il suo albero, il suo memoriale.

Boschi Vivi prevede un iter contrattuale volto ad assicurare che le volontà dell’aderente vengano rispettate e ad agevolare le fasi burocratiche necessarie per l’adempimento, sollevando i congiunti da un peso che altresì dovrebbero sostenere nel difficile momento luttuoso che si troveranno ad affrontare.

Boschi Vivi si basa sul principio di economia circolare, è previsto infatti che le quote degli aderenti per il mantenimento dell’albero scelto e del contesto in cui si trova sostengano la gestione amministrativa e forestale, coprendone i costi e permettendo di investire in altri progetti di salvaguardia di aree boschive, anche in aree diverse da quelle utilizzate per il servizio di dispersione e commemorazione.

Viene così a generarsi una gestione integrata del territorio tramite una rete di soggetti privati e pubblici che -attraverso un’offerta di servizi sicura, coerente e in totale trasparenza- è in grado di trasmettere ai cittadini i valori di equità nell’accesso al servizio cimiteriale, multifunzionalità, resilienza e adattamento nel metodo di gestione forestale, oltre a favorire interculturalità e dialogo tra religioni e ideologie differenti, microimprenditorialità locale e presidio capillare del territorio.

La Cooperativa Boschi Vivi è sempre alla ricerca di nuove partnership con Enti, Associazioni e Cooperative in linea con la filosofia del progetto e che condividano scelte di vita sostenibili, e l’attenzione all’ambiente e alle tematiche sociali. L’obiettivo è quello di far rivivere i boschi ad uso commemorativo, attuando congiuntamente iniziative compatibili come giornate di letture, incontri culturali, sessioni di yoga e di discipline meditative all’aperto.

La proposta di un nuovo servizio di commemorazione ecologica è nata da quattro personalità accomunate dall’amore per la Natura e dalla sensibilità verso problemi ambientali legati all’abbandono di aree rurali boschive che, se non opportunamente gestite rischiano di aumentare il dissesto idrogeologico. Boschi Vivi collega la manutenzione boschiva ad una necessità -quella della dispersione delle ceneri- che ha l’opportunità di essere ri-concepita secondo schemi strategici di reale sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Boschi Vivi ha aperto ufficialmente il servizio nel mese di Giugno 2018, in una prima area boschiva di 11 ettari presso il Comune di Urbe, in Liguria. L’intento della Cooperativa, per i prossimi anni, è quello di ampliare il servizio presso i grandi bacini metropolitani di tutte le regioni Italiane. A tal fine abbiamo avviato contatti con potenziali soggetti partner in Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Boschi Vivi risponde a una domanda, quella della commemorazione ecologica, che è in continua crescita; al contempo la Cooperativa riqualifica le aree boschive delle quali si prende carico, in modo da restituirle alla collettività.

Per scoprire di persona il servizio proposto da Boschi Vivi si può partecipare ad un Info-Day, in programma per il 7 Luglio e il 4 Agosto. Gli Info-Day sono giornate dedicate, dove una guida Boschi Vivi spiegherà nel dettaglio il servizio proposto, e dove gli interessati potranno visitare il bosco e porre domande sul sul servizio. Gli Info-Day si svolgono su due turni di visita, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, per un massimo di 10 persone a turno, in modo tale che i turni consentino di rispondere puntualmente alle domande di tutti e di instaurare un dialogo aperto tra i partecipanti. Per prenotare la propria partecipazione ad un Info-Day basta scrivere a: [email protected]