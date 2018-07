Per il Premio costadamalfilibri 2018 Angelo Petrella, Mimmo Oliva, Pietro Nardiello tra i vincitori delle sezioni “Giallo/Noir” e “Antologie”. Ufficializzata anche la cinquina della sezione “Narrativa/Saggistica”. La premiazione il 22 Luglio a Cetara

Massimiliano Amato, Ottavio Di Grazia, Nico Pirozzi con “Una Storia sbagliata” (Edizioni dell’Ippogrifo), Raffaele Messina con “Ritrovarsi” (Guida), Gabriele Montera con “Oltre il calice e dintorni senza confine” (Forum Telesiano), Vito Bruschini con “Rapimento e riscatto. Il romanzo del sequestro di John Paul Getty III” (Newton Compton), Antonio Benforte con “La ragazza della fontana” (Scrittura&Scritture), sono i finalisti del Premio costadamalfilibri 2018 per la sezione “Narrativa e Saggistica”, nell’ambito della XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea. La cinquina è stata annunciata dal direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone nel corso della serata di consegna del Premio “Uomo del mio Tempo – sezione Informazione” al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, al Palazzo Mezzacapo di Maiori. Il nome del vincitore, a cui sarà consegnata la maiolica realizzata dal maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, si conoscerà solo Domenica 22 luglio prossimo, nel corso della Serata di chiusura della kermesse culturale, partita il 18 maggio scorso e sviluppatasi, lungo 60 serate, nelle location più suggestive di Amalfi, Atrani, Furore, Conca dei Marini, Minori, Maiori, Praiano, Tramonti e Cetara, con tappe a Napoli, Salerno, Cava de’ Tirreni, Bracigliano, Nocera Superiore ed Inferiore, Sarno, Palinuro, e dedicata ai bambini in fuga dalla fame e dalle guerre e morti nel Mar Mediterraneo.

Annunciati anche i vincitori delle sezioni “Giallo/Noir” e “Antologie”, che saranno premiati il 22 luglio nella piazza San Francesco a Cetara. Per la prima sezione, la giuria dell’Associazione Porto delle Nebbie di Salerno consegnerà il premio, ceramica realizzata dall’artista salernitana Ida Mainenti, ad Angelo Petrella per “Fragile è la notte” (Marsilio); per la seconda sezione, la giuria dell’Associazione costadamalfiper… consegnerà il premio a Mimmo Oliva, curatore dell’antologia “Da Sud” (Polis SA). Anche per questa sezione al vincitore una ceramica realizzata dall’artista salernitana Ida Mainenti. Una Menzione speciale, infine, a Pietro Nardiello, curatore dell’antologia “Diamante. Viaggio nell’anima di Napoli” (Alessandro Polidoro).

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it