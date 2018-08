SolaRoad, ﻿La prima pista solare ciclabile al mondo

In Olanda funziona bene, ci chiediamo cosa si aspetti a farla anche in Italia. SI tratta della prima pista solare ciclabile al mondo, SolaRoad, che oltre a essere comoda è anche utile, in quanto produce tantissimi kwh di elettricità.

La pista è stata inaugurata a novembre del 2014 in Olanda. La sua lunghezza è minima, solo 72 metri e con i suoi pannelli fotovoltaici integrati riesce però a produrre ogni mese centinaia di kwh di elettricità. Questa energia è addirittura sufficiente al fabbisogno annuale di una casa. Non sarebbe stupendo realizzare tutto questo anche nel nostro paese?

La pista è stata realizzata da un consorzio di organizzazioni e fu inaugurata dal ministro dell’energia olandese Henk Kamp. Sebbene ci siano state alcune critiche in questi anni a proposito della pista (i pannelli si sporcano, sono fragili eccetera) ancora oggi ogni giorno migliaia di ciclisti, studenti e pendolari, la percorrono.

Come è realizzata La piccola pista è realizzata con un sottile strato di vetro temperato che copre le file di celle solari in silicio cristallino racchiuse nel calcestruzzo. E’ costata 3 milioni di euro ma l’investimento è stato di sicuro innovativo.

Costata 3 milioni di euro, la pista ha anche una leggera inclinazione prevista per la pioggia, nel caso debba essere pulita, e inoltre in questo modo ha anche la migliore esposizione possibile ai raggi solari. In attesa di qualcosa di simile anche nel nostro paese, ci limitiamo a invidiarla, prendendo appunti.

Vuoi essere aggiornato sui nostri articoli ed eventi? Iscriviti alla lista “Econote News” su Whatsapp.

Aggiungi 3398877884 alla tua rubrica Invia un messaggio con Nome e Cognome.

Disattiva la lista con messaggio WhatsApp: DISATTIVA