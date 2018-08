Montascale per anziani: risparmio energetico e detrazioni fiscali

Con l’avanzare dell’età è perfettamente normale andare incontro a difficoltà motorie più o meno invalidanti. Per questo motivo, se abitate a un piano alto di un condominio o vivete in una casa a due o più piani, scegliere un montascale per anziani rappresenta un’ottima decisione e vi permetterà di acquisire un’autonomia tutta nuova. Inoltre, non solo i presidi moderni sono progettati per il risparmio energetico, ma grazie alle detrazioni fiscali previste per chi installa questi tipi di ausili, le spese di installazione non saranno nemmeno così incisive.

Montascale e risparmio energetico

Se il pensiero di installare un montascale vi spaventa per i costi in bolletta non preoccupatevi affatto: la tecnologia moderna dei montascale è pensata proprio per offrire il massimo dei vantaggi anche in fatto di consumi a coloro che decidono di utilizzarli.

Sia i montascale a poltrona che i montascale a pedana assicurano il risparmio energetico grazie a un sistema di alimentazione a bassa tensione. Inoltre, nei prodotti più all’avanguardia non sono presenti nemmeno i cavi e la trasmissione dei segnali avviene via wireless. E non è finita qui: tutti i montascale di ultima generazione sono dotati di batterie ricaricabili. Questo non solo comporta un assorbimento estremamente ridotto, ma concorre anche alla totale sicurezza della persona che utilizza l’ausilio anche nel caso in cui dovesse andar via la corrente. Se dovesse presentarsi questa eventualità, infatti, il montascale è progettato per terminare la sua corsa sia in salita che in discesa.

Un altro vantaggio da tenere in considerazione è che l’installazione di un montascale non determina alcun tipo di ristrutturazione o di intervento all’impianto elettrico: sarà l’ausilio ad adattarsi al tipo di scale su cui deve essere montato e all’impianto già presente e non viceversa, quindi sia che si tratti di scale dritte, a chiocciola o curvilinee, il montaggio sarà rapido e indolore e, una volta che i tecnici esperti avranno portato a termine il sopralluogo prima dell’acquisto, verrà effettuato anche in una sola giornata.

Che cos’è un montascale per anziani e quando comprarlo

Installare un montascale è la scelta più giusta quando in casa sono presenti persone anziane o disabili che hanno difficoltà motorie. Grazie a questi ausili l’anziano con problemi motori non dovrà più dipendere dall’aiuto di un’altra persona in casa e potrà muoversi liberamente senza aspettare l’intervento di una seconda persona. Questi ausili possono essere montati non solo dentro casa ma anche all’interno di un condominio e all’esterno, ad esempio per superare una comune rampa di scale che va dalla strada alla porta d’ingresso.

Qualunque sia il luogo in cui potrebbe essere utile un montascale, questi ausili sono perfettamente personalizzabili e non rappresentano un ingombro dal momento che sono stati progettati proprio per offrire il massimo comfort, per non arrecare alcun disturbo e per non intaccare lo stile dell’arredamento circostante.

È possibile acquistare montascale a poltroncina o a pedana, a seconda del grado di disabilità dell’anziano che desidera installarlo. Infatti, se l’anziano in questione è in grado di muoversi, sebbene lentamente e facendo attenzione, la scelta consigliata sarà un servoscale a poltrona. Al contrario, se questi è costretto a utilizzare una sedia a rotelle, il montascale a piattaforma sarà l’ausilio più indicato in quanto è in grado di trasportare una carrozzina in totale sicurezza da un piano all’altro.

In entrambi i casi, come dicevamo, l’ingombro sarà davvero minimo perché sia la poltrona che la piattaforma sono ripiegabili e, inoltre, grazie al sistema di guida composto da un unico tubo, anche lo spazio occupato lungo il muro sarà pressoché inesistente.

È molto importante tenere in considerazione le esigenze delle persone anziane, sia che vivano per conto loro sia che vivano insieme ai figli o ai nipoti. Il superamento delle barriere architettoniche non è una questione da sottovalutare se si vuole garantire una buona qualità di vita ai nostri cari che, sfortunatamente, non sono in grado di muoversi liberamente e in piena autonomia.

Le agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Se deciderete di installare un montascale per anziani avrete diritto a tutta una serie di agevolazioni fiscali riservate a coloro che eseguono lavori per abbattere le barriere architettoniche.

È possibile fruire di tali agevolazioni sia se si installa un montascale nella propria abitazione sia se si decide di posizionarne uno all’interno del proprio condominio, per facilitare la salita e la discesa di tutti gli anziani presenti che trarrebbero enormi benefici da un’installazione di questo tipo.

La legge attualmente in vigore prevede una detrazione Irpef pari al 50% su una spesa effettuata entro il 31 dicembre 2018 e dall’importo massimo di 96000 euro. Le agevolazioni sono fruibili in 10 rate annuali di pari importo e comprendono non solo l’installazione di montascale, ma anche di tutti quei mezzi e strumenti che hanno lo scopo di aiutare la mobilità delle persone portatrici di handicap più o meno gravi: ascensori e miniascensori, elevatori, montacarichi, rampe al posto dei gradini e così via.

Come abbiamo visto, quindi, installare un montascale non solo apporta grandissimi benefici alla qualità della vita delle persone anziane o disabili che faticano a muoversi, ma ha diversi effetti positivi anche in termini di risparmio energetico.