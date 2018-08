Voglio parlarvi del libro “La vita segreta degli animali” scritto da Peter Wohlleben ed edito da Macro arrivato alla redazione di Econote. Ma per farlo vi farò prima degli esempi.

Quando guardo il mio cane Milo penso sempre chissà che cosa prova quando si acciambella sotto al tavolo dove stiamo mangiando, quando fa la “faccia da cane” e prova a impietosirci per salire sul divano, quando va dalla veterinaria o vede che nella sua ciotola sono finite le crocchette. L’ultima volta che papà lo ha portato dal toelettatore gli hanno chiesto “ma il suo cane parla?” perché fa capire esattamente cosa vuole e come si sente.

Ma i cani sappiamo essere speciali sul livello di empatia e comunicazione con la propria famiglia. Invece proprio ieri camminando ho visto una scena che mi ha sorpreso. Una vecchietta camminava poco davanti a me con il suo carrello pieno di pane. A un certo punto si è fermata in un tratto preciso della stada e sono arrivate decine di piccioni! Sapevano che li avrebbe sfamati. Ma come?!

Sono sicura che anche voi avete esempi di animali che dimostrano di essere prefettamente coscienti e di avere una “vita segreta”.

Di questo parla il libro di Peter Wohlleben edito da Macro. E sono felice di averlo ricevuto in redazione perché l’autore, un uomo che ha realizzato il suo sogno di mettere in pratica le sue convinzioni ecologiche e oggi dirige un’azienda forestale nella regione dell’Eifel, porta il lettore fra le curiosità degli animali che conosciamo meglio come cani, gatti, galline, uccelli, con piccoli capitoli snelli.

Con il libro “La vita segreta degli animali” scopriamo che gli animali si divertono, soffrono, si chiamano per nome fra di loro, riconoscono gli amici e i nemici, provano emozioni, ricordano, elaborano.

So che sono tutte cose che supponevamo, ecco perché in tanti fanno la loro svolta verso uno stile di vita che comprenda una alimentazione vegetariana o vegana, ad esempio. Ma Peter Wohlleben in questo volume edito da Macro racconta proprio alcuni comportamenti che evidenziano come tutto questo sia concreto e non sono una supposizione.

Fra i capitoli: “C’è una lampadina accesa in quelle testoline”, “Coraggio!”, “Intelligenza collettiva”, “Divertimento allo stato puro”, “Altruismo”, “Comunicazione”, l’autore si ritaglia uno spazio per una riflessione finale con “Qual è la sede dell’anima“. Non voglio svelarvi le sue considerazioni ma vi invito a leggere questo libro per guardare gli animali con occhi diversi e perché no, rispetto.

Peter Wohlleben ha scritto sempre per la Macro – Benessere e conoscenza dal 1987 – “La vita segreta delle piante” e “L’orologio della natura“. Buona lettura!