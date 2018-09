Le 100 Meraviglie della Costiera Amalfitana in “La Terra delle Sirene” di Gabriele Cavaliere il 15 Settembre ad Atrani per “Stelle Divine” 2018  

Proseguono gli appuntamenti con la 3a edizione di Atrani “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo”. Sabato 15 settembre, ore 19.30, presso la Casa della Cultura in Atrani protagonista sarà infatti Gabriele Cavaliere e la video presentazione di “La Terra delle Sirene…100 Meraviglie”, edito da Officine Zephiro.

“La Terra delle Sirene…100 Meraviglie” non è una guida che ripresenta luoghi-cartolina, ma un viaggio nell’anima della “costa più bella del mondo”. Novecentocinquantasette foto, diciotto “cartoline” dei paesi, cento schede, per descrivere i monumenti da visitare, i piatti da assaggiare, le escursioni in montagna, in barca e perfino sotto il mare, i personaggi e le tradizioni di Salerno, Amalfi, Ravello, Positano, Agerola, Massa Lubrense, Capri, Sorrento.

Con i saluti del sindaco di Atrani, Luciano De Rosa Laderchi, e la conduzione di Alfonso Bottone, direttore artistico di Stelle Divine.

La 3a edizione di Atrani “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo” che, dal giugno 2018 al giugno 2019, celebra la 140esima edizione della Calata della Stella, è inserita nel programma di “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori” della Campania, finanziato dalla Direzione Generale per le politiche culturali e turismo della Regione con i fondi POC.

Un’iniziativa che, per il sindaco di Atrani, Luciano De Rosa Laderchi, “si è segnalata, nelle trascorse edizioni, di sicura presa nella propria azione di promuovere Cultura, strumento unico nella sua potenzialità per abbattere i muri della diffidenza e dell’intolleranza, e per costruire ponti di solidarietà”. E anche nell’appuntamento 2018/2019 di Atrani “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo, per il direttore artistico Alfonso Bottone, “accanto all’appuntamento, ormai “storico”, della “Calata della Stella”, si muoveranno eventi, dal respiro nazionale ed internazionale, di teatro, cinema, musica, letteratura, arte ceramica, enogastronomia, legati tra loro da un filo sottile che vuole non solo raccontare l’identità culturale di una “terra”, ma anche esserne generatore di sviluppo economico”.