A Road To Live – Białowieża, l’ultima foresta vergine d’Europa

Abbiamo conosciuto Marco e Chiara grazie al loro canale YouTube A Road To Live.

Il 18 Giugno 2017 i due hanno iniziato un grande viaggio in van, semplificando di molto il loro stile di vita. Ora tutto quello che hanno viaggia con loro in uno spazio di 5 metri quadri. Nel loro canale youtube desiderano condividere con il pubblico ciò che a loro viene naturale: viaggiare non da turisti è la cosa più bella che ci sia, e non è difficile trasformare una vacanza in un grande progetto.





Qui su Econote abbiamo deciso di dare visibilità ai loro video. Questo è particolarmente interessante, per i temi naturali che tratta. Ci troviamo nell’ Est della Polonia, precisamente a Białowieża. Qui si trova l’ultima foresta vergine d’Europa. nel 2016 il governo decise di dare inizio alla deforestazione senza un giustificabile motivo. Per proteggerla sono arrivati da tutta la Polonia migliaia di ragazzi. In questo video Jacek Winiarski lascia un messaggio importante per tutti noi.