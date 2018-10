Innovazione, economia circolare e sostenibilità: Gruppo CAP a Ecomondo 2018

Anche quest’anno Gruppo CAP sarà presente a Ecomondo, per presentare i progetti e le sperimentazioni più recenti e per rendere trasparenti e tangibili i risultati che si possono raggiungere in termini di innovazione per la tutela dell’ambiente. Alla fiera leader della circular e green economy, lo stand di Gruppo CAP è nel padiglione D1 – Global Water Expo – corsia 2, stand 34.

I visitatori potranno sperimentare il viaggio nel mondo dell’acqua a 360°, grazie ai visori per la realtà virtuale. Lo stand sarà anche il punto di riferimento per incontrare i nostri progetti nel campo dell’economia circolare, dalla valorizzazione dei fanghi di depurazione al recupero di prodotti ed energia da quello che un tempo era considerato scarto, dall’invarianza idraulica alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, dalla produzione di biometano alle tecnologie no-dig. Un insieme di progetti e sperimentazioni raccolte sotto l’hashtag #waterevolution, che ci parla di come l’acqua cambierà le nostre vite.

Da non perdere, mercoledì 7 novembre alle 13.30 in piazza delle Utilities: lunch conference sull’innovazione al servizio dell’ambiente, esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione. Incontro organizzato in collaborazione con +Community per raccontare come nascono e crescono esempi concreti di sinergia alla ricerca di modelli di business che incrocino le attività di soggetti diversi valorizzando spazi, competenze, prodotti e scarti che, nella simbiosi fra settori diversi un tempo non comunicanti, acquistano invece nuova vita e recuperano valore da restituire al territorio, per condividere know-how e buone pratiche contando sul ruolo delle aziende del settore idrico e ambientale come poli per connettere persone, idee e soluzioni verso un sistema di produzione più sostenibile.

Giovedì 8 novembre, stand Gruppo CAP: Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale: confronto fra aziende ed enti gestori, workshop organizzato in collaborazione con Servizi a Rete.

