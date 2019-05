Sicuramente ha del folle la nuova moda che impazza negli Usa e rimbalza da una bacheca all’altra di Facebook. Colorare i testicoli dei cani e dei gatti con dei glitter colorati.

L’uomo sa raggiungere vette inimmaginabili di egoismo e stupidità, soprattutto quando si parla di animali. Gli animali sono fedeli compagni, cani e gatti sono alcuni dei migliori amici per alcune persone, ma non si può minimamente pensare di trattarli come esseri umani, o peggio ancora, approfittare del loro essere spesso docili. Per questo già storciamo il naso quando vediamo delle vere e proprie boutique di lusso che vendono collari con diamanti, ciotole di porcellana e altri oggetti di lusso a cifre spropositate per i nostri animali domestici. Ma quando si tratta di vere e proprie iniziative dannose, ci schieriamo nettamente contro queste procedure e condanniamo.

Vediamo queste foto, e rabbrividiamo. Come si può pensare di colorare i testicoli dei cani e dei gatti con un colorante fluo e glitterato per farli risaltare?

Pratica pericolosa e stupida

Quale mente malata può pensare di ridicolizzare così un cane o un gatto, senza tenere minimamente conto non solo della loro “bontà d’animo”, ma anche del fatto che una simile vernice possa essere dannosa. Si tratta, a tutti gli effetti, di un maltrattamento nei confronti degli animali, che in alcuni casi potrebbero creare allergie, o se ingeriti dall’animale risultare velenosi.

Facciamo così allora: oltre ai genitali di cani e gatti, cari padroni, colorate con i glitter anche i vostri. Vediamo se la trovate una cosa così divertente.