Al MAV Beauty Experience le tendenza green in fatto di bellezza

Cura del corpo tra tendenze green e moda hollywoodiana. A Napoli la presentazione di nuove tecniche e trattamenti per prendersi cura di sé rispettando l’ambiente, aumentando l’autostima e seguendo la moda. L’appuntamento è fissato giovedì 12 settembre dalle 19 al MAV Beauty Experience in via Cilea 237.

Le imprenditrici Susy Giannalavigna e Titty Spinelli presentano il loro nuovo progetto di bellezza, che mette al centro la persona e l’ambiente e aiuta donne e uomini a migliorare il rapporto con il proprio corpo, che spesso risulta problematico, senza interventi invasivi, ma mettendo a disposizione oltre a nuovi trattamenti beauty un gruppo di esperti formato da: life coach, osteopata, nutrizionista, personal trainer, estetiste manager, consulente integratori alimentari, make up artist, massaggiatori, onicotecniche, lash maker ,tatuatrici.

Testimonial dell’evento l’attore e regista Fabio Fulco.

Tra le novità il massaggio “tira su” per tonificare muscoli e tessuti, il preferito da Jennifer Aniston e lo yoga della risata, ovvero ridere come forma di esercizio, dove si combinano esercizi respiratori dello yoga con esercizi della risata. Si aumentano così le riserve d’ossigeno nel corpo e nel cervello e ci si sente più energici e in salute.

Si rispetta anche l’ambiente e in fatto di trucco il make up sarà “organic”, ovvero un omaggio, in ogni dettaglio, alla natura. Ombretti monocromatici in sfumature rubate a tramonti, foreste, deserti. Sabbia, rame, terracotta e cioccolato. Non mancano le tendenze beauty che seguono la moda hollywoodiana come lo smokey eyes “Merlot” alla Scarlett Johansson, il colore ispirato al vino francese sostituisce il granitico nero. E poi la french manicure alla Beyoncé e le unghie scure e sofisticate alla Selena Gomez.

Pensata in particolar modo per chi trascorrere molto tempo seduto davanti al pc e per chi ha bisogno di sciogliere le tensioni c’è la “sedia antistress” con il massaggio cervicale.

“Benessere, bellezza, fitness sono fondamentali – commenta l’imprenditrice Titty Spinelli – perché dedicare del tempo alla cura del corpo e della mente aiuta a piacersi di più”. “Ecco perché parliamo di beauty experience nel nostro centro – spiega la life coach Susy Giannalavigna, formatrice della nuova figura dell’estetista erudita – dove una squadra di professionisti ti segue in tutto il percorso di bellezza, che comprende anche dieta, ginnastica, terapia psicologica. E attraverso il life coaching, formiamo in modo più ampio verso quello che è un giusto approccio alle sfide quotidiane, sia private che familiari”. Questo innovativo progetto di bellezza prevede l’apertura di altri centri.