Una Call per prodotti e servizi innovativi con evidenti caratteristiche sociali e ambientali

We Change è la call rivolta ad innovatori, start – up, centri di ricerca e università che abbiano idee in grado di favorire la transizione ecologica della nostra economia. Le soluzioni più innovative avranno la possibilità di partecipare alle pitching session, davanti a un pubblico di potenziali investitori, sviluppatori, partner e media.

L’obiettivo di We Change è quello di favorire l’incontro da domanda e offerta di soluzioni per la sostenibilità delle organizzazioni e negli acquisti.

Non è un caso che la Call sia nata come iniziativa speciale del Forum Compraverde Buygreen 2019, evento che da dodici anni facilita l’incontro tra organizzazioni pubbliche e private che acquistano secondo una logica sostenibile, decisori pubblici e fornitori di beni e servizi con caratteristiche ambientali e sociali.

La call è aperta a singoli, associazioni, gruppi di ricerca, team di aspiranti imprenditori (maggiorenni), micro, piccole e medie imprese, e start up di ogni settore e nazionalità (anche già costituite ed operative, purché non da oltre 36 mesi alla data di scadenza del bando), indipendentemente dalla forma giuridica.

I prodotti e i servizi proposti devono avere caratteristiche sociali e ambientali evidenti e coerenti, nonché rispondere ad almeno un bisogno ben definito.

Grado di innovatività, coerenza con i principi dell’economia circolare e responsabile, capacità di rispondere a problemi concreti sotto il profilo ambientale e sociale, sono questi i criteri di valutazione a cui farà riferimento la giuria nella valutazione delle candidature, oltre ovviamente a brevettabilità e scalabilità della proposta.

Per partecipare basta inviare un video della durata massima di 3 minuti all’indirizzo [email protected] . C’è tempo fino al 30 settembre.

Tutte le informazioni sulla Call sono reperibili alla pagina dedicata: https://www.forumcompraverde.it/we-change/