Brutte notizie per l’ambiente. Il ministro giapponese dell’Ambiente Yoshiaki Harada ha comunicato in conferenza stampa che per la società Tokyo Electric Power, gestore della centrale nucleare giapponese di Fukushima, l’unica opzione possibile per smaltire l’acqua radioattiva che attualmente si trova nella centrale nucleare di Fukushima è di rilasciarla nell’Oceano Pacifico.

Buttare l’acqua radioattiva in mare si rivela come unica possibilità dal momento che la struttura della centrale non ha più spazio per mantenere al proprio interno l’acqua contaminata proveniente dai condotti di raffreddamento dei reattori.

Come riportano i media giapponesi, lo sversamento nell’oceano Pacifico più di 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva sarebbe l’unica opzione possibile.

“Non abbiamo altra opzione che liberarla e diluirla”, ha detto Harada, precisando che ovviamente non è una decisione definitiva e che della questione se ne occuperà il governo.

Il segretario di gabinetto giapponese Yoshihide Suga, però ha preso le distanze precisando che si tratta della “personale opinione” del ministro, mentre il Governo sta in realtà aspettando un rapporto degli esperti per una decisione definitiva.