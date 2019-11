Siamo stati alla fiera più tecnologica del mondo e allo stand Eni abbiamo scoperto tecnologie veramente innovative che hanno come protagonista il mare e puntano alla decarbonizzazione.

Economia sostenibile ed economia circolare. Queste le parole chiave più gettonate nel padiglione 3 della Maker Faire di Roma 2019: l’edizione europea dell’evento più importante sulle tecnologie innovative in Europa e nel mondo.

Le stesse parole che stanno ispirando aziende, università, istituti di ricerca nel mettere in campo prototipi tecnologici sempre più in linea con un mondo più pulito e sano, per noi e per i nostri figli.

Argomenti, entrambi, che stanno particolarmente a cuore ad Eni, Main Partner dell’evento in cui ci siamo trovati faccia a faccia con il futuro dell’energia.

“Un futuro che in realtà è già presente in Eni, fortemente impegnata nella decarbonizzazione delle proprie attività”. Ci racconta Filomena Castaldo, ingegnere chimico e responsabile delle attività di ricerca e sviluppo sulla biofissazione della CO 2 , una delle quattro straordinarie tecnologie esposte.

Energia dalla CO 2

La biofissazione Intensificata della CO 2 riproduce il processo naturale della fotosintesi clorofilliana per la produzione di bio-olio utilizzando solamente microalghe, CO 2 e luce solare o artificiale. Un sistema, quindi, in grado di decarbonizzare l’ambiente e al contempo produrre un olio vegetale da trattare nelle bioraffinerie in alternativa all’olio di palma.

Energia dalle onde del mare

La seconda tecnologia che ha attirato la nostra attenzione è la cosiddetta “Culla dell’energia” chiamata ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter, un convertitore inerziale di energia da onde marine).

É un sistema, formato da uno scafo, due giroscopi e un motore elettrico, in grado di catturare il moto ondoso e convertirlo in energia elettrica.

Sviluppato da Eni in collaborazione con il Politecnico di Torino e Wave for Energy, ha un funzionamento semplice quanto efficace: lo scafo va in risonanza con le onde e il movimento ondulatorio di beccheggio si accoppia a quello di rotazione del giroscopio generando il cosiddetto “momento di precessione”; questo aziona il motore elettrico convertendo così il movimento in energia elettrica. Il sistema è già funzionante in Adriatico e costituisce, insieme a pannelli fotovoltaici montati in prossimità su una piattaforma e ad una batteria posizionata all’interno dello scafo, la prima rete marina integrata per la generazione di energia dal sole e dal mare.

PowerBuoy ®

Meno potente (3 KW) ma molto utile è questa boa “potenziata”che rappresenta una sorta di “presa elettrica in mezzo al mare”.

É composta da una parte galleggiante che segue l’andamento delle onde e il cui moto ondulatorio viene intercettato dall’albero boa (spare single point anchor mooring) immerso e ancorato con le catene al fondo del mare. Nell’albero c’è un motore elettrico in grado di trasformare questo movimento in energia.

Eni ha installato la PowerBuoy® In Adriatico per alimentare una stazione di ricarica del proprio drone sottomarino, il Clean Sea), creando così un sistema per i monitoraggi in mare totalmente autonomo e sostenibile: nessun natante per il recupero e la ricarica del robot, con relativo azzeramento di costi e di emissioni, nessun cavo perché controllabile da remoto, gestione delle attività H24, in qualsiasi condizione metereologica. La PowerBuoy ® si presta infatti anche ad ospitare antenne a supporto delle telecomunicazioni in mare.

PLaCE

La quarta tecnologia in esposizione era PLaCE (Offhore Platform Conversion for Eco-Sustainable Multiples Use), il primo esempio nazionale di conversione di una piattaforma in un sistema di acquacoltura integrata, dove, in un’ottica di economia circolare e di uno sviluppo sostenibile del mare, si favorisce la crescita di coralli, mitili, vongole e oloturie, preziosa fonte proteica alimentare.

Cosa ci ha insegnato la Maker Faire 2019 in generale e in particolare la “strada” intrapresa da Eni? Che Madre Natura è perfetta forma e che l’uomo con la propria intelligenza e con la ricerca può ispirarsi ai suoi meccanismi e collegamenti per trovarne di nuovi che possano mantenere e potenziare gli equilibri da essa creati.

