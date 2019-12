Le malte e le guaine liquide sono prodotti prettamente creati per l’impermeabilizzazione di superfici esterne ed interne. La loro versatilità fa sì che siano un prodotto molto diffuso in edilizia, anche grazie alle alte prestazioni tecniche che ne permettono la resistenza a temperature molto basse.

Ma vediamo meglio nel dettaglio cosa sono le malte e guaine liquide impermeabilizzanti e quando se ne predilige l’utilizzo.

Malte e guaine liquide: cosa sono

Parliamo di prodotti molto utilizzati nell’impermeabilizzazione di tutte le superfici che trovano contatto con intemperie, per esempio tetti, balconi, coperture e terrazze. Per questo motivo, quando si procede con la ristrutturazione di uno degli elementi menzionati, è necessario scegliere malte e guaine liquide di alta qualità, proprio per garantire al cliente un risultato eccellente in termine di resistenza.

Le guaine liquide sono composti elasto-bituminosi pronti all’uso e grazie all’elevata elasticità, riducono notevolmente la possibilità di fessurazione, garantendo negli anni le loro proprietà di impermeabilità e resistenza.

Sono di facile e rapida applicazione e pertanto adatte a tantissimi campi ed alle più disparate condizioni d’intervento, tra cui sicuramente quella principale è relativa all’impermeabilizzazione dei terrazzi.

Vi sono poi le guaine elasto-cementizie vendute allo stato di polvere grigie; vanno impastate con acqua o resina per ottenere la consistenza giusta per la posa, e garantiscono resistenza ai raggi U.V. e alle abrasioni, e grazie anche alla ottima impermeabilità e flessibilità, possono rimanere a vista.

Le malte osmotiche, invece, sono ideali per l’impermeabilizzazione di murature interrate, cantine, box, ma anche fondazioni e muri in cls; strutture atte al contenimento d’acqua quali, vasconi, canalizzazioni, serbatoi. Sono resistenti alla acque aggressive in spinta e controspinta, ma idonee anche al contatto con acqua potabile.

Ad ogni modo, malte e guaine liquide possono essere stese su superfici sia orizzontali sia verticali, attraverso utensili di normale uso nel settore edilizio (es. spatole, pennelli e/o rulli).

La loro versatilità le rende utilizzabili anche negli interni, quindi per la ristrutturazione di bagni, piscine e vasche al fine di renderle impermeabili.

Come funzionano le malte e guaine liquide in pratica

Malte e guaine liquide hanno il vantaggio di aderire ottimamente al sottofondo, ma come è ovvio, qualsiasi superficie sulle quali questi prodotti andranno stesi dovrà essere preparata a dovere, con un’attenta pulitura al fine di evitare che i residui e le polveri possano inficiare sull’aderenza, o creare zone deboli scarsamente impermeabilizzate per via delle impurità presenti.

Dopo aver eseguito l’operazione di pulizia, conviene sempre applicare almeno due strati di malta o guaina liquida, stando perfettamente attenti a procedere con la seconda stesura solo dopo aver appurato che la prima sia perfettamente asciutta.

Una superficie così trattata può essere poi ricoperta da piastrelle, soprattutto se si tratta di ambienti interni, mentre all’esterno si può evitare il rivestimento (sempreché non si tratti di superfici calpestabili).

Un prodotto davvero versatile e fondamentale nel settore edilizio: così possono essere definite le malte e guaine liquide adatte persino a superfici imperfette, dando loro una resa davvero ottimale.