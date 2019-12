Ieri al Bio Bistrot Petrarca, Napoli, abbiamo partecipato alla speciale bio degustazione stellata con l’Executive chef e Patron del ristorante President di Pompei: Paolo Gramaglia, che inaugura la stagione invernale.

Un originale “bio cooking show”, realizzato con prodotti a Km zero acquistati proprio lì al NaturaSì Petrarca. Una “bio experience” stellata e immersiva dove scegliere i prodotti, prepararli, gustarli.

Lo chef stellato Paolo Gramaglia ha infatti fatto la spesa e un “bio cooking show”, realizzato con prodotti a Km zero. Guardare uno Chef che prepara i piatti è come vedere un artista creare un’opera d’arte. Per la degustazione lo chef ha preparato: il “Pane a otto spicchi” che racconta la storia della panificazione pompeiana, il “Vesuvio fuoco e fiamme”, che nasce dalla favola di Fedro La Montagna Partoriente e dal mosaico situato nella sua villa pompeiana e dalla ricetta di Plinio il Vecchio e il dessert il “Gelato con cristallo di neve” a base di aloe e tè verde.

Il nuovo Bio Bistrot Petrarca è nato da un’idea di Roberta Siniscalco e Carlo Vernetti. Ci si può fare colazione, pranzare, cenare, fare la spesa in modo consapevole, è stato il primo store “plastic free” della città. Noi infatti, dopo aver assaggiato gli ottimi piatti, ne abbiamo approfittato per fare anche la spesa nel NaturaSì di Via Petrarca, trovando i prodotti biologici e salutari che tanto amiamo: marmellata fichi e noci, cous cous, zenzero caramellato.

Deborah Cannas, esperta e appassionata di principi attivi naturali, era invece al corner beauty con ricette di bellezza e scrub naturali e Luca Arcamone con la sua modella hanno mostrato live body painting con soggetti ispirati alla natura.

Nelle nostre stories e post le foto e i video della serata.