“Sii generoso con la tua energia”, così recita un popolare aforisma giapponese. Una frase che racchiude l’essenza dell’essere e che Mitsubishi Electric ha sposato e integrato nel proprio business. Proprio di avanguardia tecnologica, di prodotti di eccellenza che migliorano l’esperienza di clienti e consumatori, volte a generare valore economico, sociale e culturale per la comunità nel pieno rispetto dell’efficienza energetica si è parlato nell’incontro dal titolo “un futuro da protagonisti” che ha rappresentato il palcoscenico di debutto della rinnovata divisione climatizzazione di Mitsubishi Electric.

A gennaio di quest’anno infatti, alla guida di Mitsubishi Electric Divisione Climatizzazione è stato nominato Fabrizio Maja, che ha avviato un rinnovamento interno che consentirà all’azienda giapponese di ripensare i propri modelli di business per rispondere a un mercato sempre più competitivo e dinamico. Garantire il massimo comfort in ogni ambiente riducendo allo stesso tempo i consumi energetici, i costi di gestione e le emissioni di CO 2 sarà al centro della nuova strategia della società.

Alla nuova struttura corrispondono nuovi ruoli e posizioni. La divisione climatizzazione di Mitsubishi Electric ora può contare su un’area marketing rafforzata con la presenza di Stefano Negri, che ha assunto la carica di Marketing Director. Il manager avrà il compito di creare una sinergia forte tra le tre aree di cui si compone la struttura marketing: prodotto, comunicazione e training centre. Una prospettiva che mette al centro il cliente, che è l’unico vero protagonista dello scambio commerciale. Stefano Negri si occuperà nello specifico di sviluppare programmi di marketing che attrarranno l’attenzione delle persone attraverso strategie sempre più accorte, che uniscono personalizzazione, identità digitale, vicinanza della marca al territorio, attenzione e promozione della sostenibilità.

Si amplia anche l’area dedicata ai servizi, con Vito De Masi che è il nuovo Service and Technical Director e che si occuperà di integrare sempre di più la tecnologia nei servizi sfruttando appieno le potenzialità che i più recenti sviluppi a livello digitale mettono a disposizione, come ad esempio il cloud. De Masi si impegnerà a sviluppare la cultura del servizio andando oltre la tradizionale vision, che si limita a risolvere problemi, creando valore aggiunto per l’attività e la vita dei clienti.

“Un futuro da protagonisti” ha offerto infine un’anticipazione delle novità in esposizione in occasione di MCE dove, Mitsubishi Electric sarà presente con uno stand di oltre 2.000 metri quadrati – il più imponente dell’area climatizzazione della fiera. Tecnologia all’avanguardia, elevata efficienza energetica, qualità, affidabilità, silenziosità e rispetto dell’ambiente sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono le diverse linee di prodotti per offrire al consumatore un’ampia gamma di soluzioni su climatizzazione, riscaldamento, trattamento aria e soluzioni idroniche per ogni destinazione d’uso così che possano scegliere quello che più si adatta alle loro esigenze.