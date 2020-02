A causa dell’emergenza Coronavirus la fiera è rimandata a nuove date in via di definizione

Domenica 23 febbraio, a seguito dell’emergenza COVID-19 Coronavirus, la Regione

Lombardia, insieme con il ministero della Salute, ha emanato un’ordinanza che

dispone l’annullamento degli eventi pubblici tra cui le manifestazioni fieristiche.

A seguito di questi provvedimenti, e condividendo le preoccupazioni di tutti per

l’emergenza sanitaria in atto, siamo costretti a rinviare lo svolgimento di Fa’ la

cosa giusta! che, d’accordo con Fiera Milano, non si svolgerà nelle date previste, dal

6 all’8 marzo. Siamo in attesa che Fiera Milano ci comunichi le nuove date in cui

ricalendarizzare l’evento. Appena definite ve le comunicheremo.

Esprimiamo intanto tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alle persone e

alle imprese dei Comuni sottoposti a isolamento, a coloro che sono ammalati o sono

in ansia per i loro cari e a chi ha subìto un lutto.