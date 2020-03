Tutti conosciamo l’importanza di dare una svolta al nostro modo di vivere per il bene del pianeta. Negli ultimi anni, infatti, la sensibilità ambientale è al centro di un nuovo modo di fare impresa, anche nel mondo della cosmetica. Non a caso ci sono diverse aziende che hanno deciso di puntare su una cosmesi a basso impatto ambientale, favorendo ingredienti naturali e biologici per i propri prodotti.

Pagina Facebook Bottega Verde

Così le materie prime assumono un ruolo fondamentale in quanto riescono ad avere un basso impatto ambientale se prese in un determinato modo. I prodotti bio sono molto più controllati e sempre più ricercati. Non a caso sentiamo sempre più spesso parlare di prodotti cosmetici eco compatibili. Cosa vuol dire? Che per produrre tale cosmetico si è scelto di utilizzare un percorso poco inquinante che ha riguardato l’intero ciclo produttivo.

Ciò viene fatto attraverso lo studio dell’energia utilizzata per produrre il prodotto in questione, con le emissioni di CO2 che ne derivano.

Il messaggio di Bottega Verde

Da sempre al centro di un modo di lavorare eco-friendly è l’azienda italiana Bottega Verde che ha un ampio catalogo di cosmetici a base naturale. Oggi il marchio conta oltre 400 punti vendita in Italia e negozi monomarca in 25 Paesi del mondo. Il marchio è conosciuto per le tante promozioni lanciate a favore degli utenti come ad esempio i punti Bottega Verde con PAYBACK.

Grazie a PAYBACK, infatti, è possibile accumulare punti Bottega Verde per poi riscuotere uno dei tanti premi messi a disposizione. Ovviamente oltre a punti Bottega Verde è possibile anche usufruire delle promozioni riservate ai clienti con carta fedeltà PAYBACK in modo da risparmiare sull’acquisto di tanti prodotti.

I prodotti di questo storico marchio sono sviluppati in laboratorio da un team interno di cosmetologi che collaborano con alcune università italiane. Un esempio è la crema viso al Miele, realizzata grazie al supporto degli esperti dell’Università di Milano. Questa crema sfrutta un principio attivo che si ricava in percentuale minima dal miele. Inoltre, negli ultimi anni l’azienda sta puntando forte su ingredienti coltivati in Italia. Come, ad esempio, a Palazzo Massaini, sulle colline senesi, sede dell’azienda e luogo di grande fascino dove da secoli si producono olii e vini pregiati. Anche in questo caso c’è un grande protagonista, ossia l’estratto di uve rosse dei vigneti di Palazzo Massaini che presenta grandi proprietà antiossidanti e antietà.

Tutti i prodotti di questo marchio puntano ad essere eco sostenibili attraverso l’impiego di materiali sostenibili e di eco-design per ridurre l’impatto degli imballaggi. Non a caso sono stati creati packaging innovativi sviluppati da bottiglie di plastica riciclate post-consumo (PCR) contenenti una percentuale importante di plastica oceanica.

Molta attenzione viene data alla questione della bio compatibilità. I prodotti devono rispettare l’ecosistema cutaneo e mira a mantenere o ripristinare l’equilibrio fisiologico della pelle. Insomma, l’importanza di produrre con il pieno rispetto dell’ambiente è al centro del progetto Bottega Verde che punta sempre più ad una espansione rapida ed efficace di questo nuovo modo di fare impresa.