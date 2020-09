La raccolta differenziata è finalmente arrivata anche nel vostro comune?

È un’ottima notizia, ma qualcosa non vi convince perché non vi sentite ancora pronti?

Significa che è arrivata l’ora di incentivare tutti i lavoratori con tante idee invitanti nel nome dell’ambiente, così da rendere il luogo di lavoro ancora più appetibile.

1. Esporre il Piano di Riciclo

Fare la raccolta differenziata è importante per il benessere di tutti.

Il primo passo sarà esporre il piano per la raccolta differenziata là dove tutti possono vederlo, in modo da conoscere i giorni in cui ogni materiale verrà ritirato e poter così seguire il calendario prestabilito.

Per la scelta dei bidoni da interni avete l’imbarazzo della scelta: puntate su quelli maggiormente in linea con il mobilio aziendale e che abbiano delle icone o dei disegni che indichino dove vanno gettati i vari rifiuti.

2. Ritirare i Cestini Generici

Da ora in poi nei luoghi di lavoro dovranno essere presenti solo i bidoni e i cestini per la differenziata, distinti per plastica, vetro, carta e organico.

Piazzateli all’interno e all’esterno, indicando la strada per raggiungerli nel caso sia complicata.

Se la raccolta differenziata dovesse rivelarsi notevolmente difficile, assegnate dei cestini differenziati a ogni lavoratore per poter premiare con regali e bonus chi fa tutto nel modo giusto e sensibilizzare chi ha difficoltà a seguire le regole.

3. Addio Plastica Monouso

Offrite gratuitamente il caffè, l’acqua e altre bevande ai vostri dipendenti?

Ottimo, ma eliminate i bicchieri monouso e regalate loro tazze riutilizzabili con tappo e bottiglie in alluminio personalizzate secondo la vostra identità aziendale per evitare sprechi e inquinare meno.

Cercate un’idea più originale? Maxilia.it offre tazze termiche che nascondono un messaggio o un disegno che verrà rivelato solo quando una bevanda calda viene versata al suo interno.

4. Regalare Oggetti a Tema

Quale modo migliore per invitare tutti a partecipare se non quello di regalare oggetti di uso quotidiano, prodotti a partire da materiali riciclati?

In ufficio sono sempre presenti tazze, bottiglie per l’acqua, penne, portapenne, portachiavi, chiavette USB e articoli di cancelleria che potete personalizzare con un messaggio motivazionale per invitare tutti a riciclare.

I gadget promozionali sono perfetti per fare pubblicità anche al di fuori della vostra azienda, in quanto possono essere utilizzati con frequenza e regalati se belli e originali.

Un’occasione perfetta per regalare oggetti aziendali personalizzati può essere quella in cui un dipendente offre validi consigli per inquinare meno o quando si distingue sul lavoro.

5. Meno Carta, Più Virtuale

Stampare le e-mail è una pratica comune nel vostro ufficio?

Sarebbe meglio evitare pratiche obsolete e affidarsi a dispositivi come i tablet per trovare informazioni varie.

Conservare i dati in cloud aiuta a risparmiare e a inquinare meno, oltre che a disporre di un database a portata di click, mentre una lavagna cancellabile a secco è adatta a rimpiazzare le tavole di sughero con tanti post-it, quindi armatevi di fantasia e rimpiazzate tutto ciò che produce rifiuti per semplificare la vita a lavoro.