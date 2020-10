GECO è la prima fiera virtuale che unisce la sostenibilità al turismo esperienziale, alla mobilità e all’energia.

La fiera virtuale GECO si svolgerà su piattaforma online in modalità interattiva, il 28, 29 e 30 Gennaio 2021. La fiera virtuale GECO mette al centro il tema della sostenibilità coinvolgendo aziende del settore del turismo esperienziale, dell’energia e della mobilità che hanno attuato strategie di business per un progresso sostenibile.

GECO con le sue aree tematiche legate al turismo esperienziale e sostenibile, alla mobilità e trasporti, all’energia, ai trend futuri e al green tech, si propone come un punto di riferimento e di networking per operatori turistici grandi e piccoli, per le aziende che hanno sofferto il contraccolpo della crisi economica, per quelle di nuova costituzione e per i brand con una grande tradizione alle spalle, che desiderano proiettarsi verso un futuro di sostenibilità e turismo responsabile. I target di riferimento saranno da un lato i buyer e gli operatori di settore attivi sui temi del turismo, della mobilità e dell’energia, dall’altro i viaggiatori, ossia coloro che vivono il viaggio come un’esperienza trasformativa, immergendosi completamente nella cultura e nelle tradizioni del luogo che visitano, rispettando l’ambiente circostante e scegliendo prodotti locali.

GECO si terrà soltanto online per la prima edizione 2021- dal 28 al 30 Gennaio- e offrirà a tutti i partecipanti e ai visitatori l’esperienza immersiva di una fiera di settore, in un ambiente interamente virtuale.

Parola agli organizzatori

“Grazie ad Hypersmarter – la nuova piattaforma di eventi virtuali proposta dalla nostra agenzia Smart Eventi, tra le agenzie leader nell’organizzazione di eventi a Milano – siamo in grado di creare ambientazioni virtuali realistiche e funzionali, predisponendo stand, aree meeting e tutti gli altri spazi che non devono mancare in un contesto fieristico. I partecipanti infatti potranno muoversi all’interno di sofisticate ambientazioni 3D, utilizzando avatar personalizzabili tramite un’interfaccia semplice e intuitiva, proprio come in un videogioco! I visitatori potranno esplorare gli stand e interagire fra loro creando occasioni di networking, scambiando contenuti e biglietti da visita o interagendo tramite chat e call singole o di gruppo, il tutto all’interno della piattaforma senza dover scaricare alcun software. La gamification trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando per sempre il modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo trasformare questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro, parlando di tutti i temi che dovranno definire l’industria negli anni a venire: turismo responsabile, mobilità sostenibile, energie rinnovabili e tutti i modi in cui la tecnologia può integrarsi nelle nostre esperienze per aiutarci nella ripresa.”

Una fiera come GECO non ha limiti geografici: chiunque può partecipare, senza sostenere gravose spese di viaggio né spedire materiali ingombranti e costosi. Si può vivere un evento ricco e stimolante senza abbandonare la postazione in ufficio o il divano di casa. Il tutto, naturalmente, a emissioni zero.