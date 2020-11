Brutte notizie per il mondo degli animali. Dopo alcuni casi in giro per il mondo, anche in Italia è stato trovato il primo cane positivo al Covid-19. Si tratta di una barboncina di un anno che al momento vive a Bitonto con una famiglia in isolamento in quanto è risultata positiva. Pare da quanto emerge che sia stata appunto la famiglia a contagiare la barboncina.

Potrà essere molto utile per le ricerche. Riportando la notizia di Adnkronos salute, che ha intervistato Nicola Decaro, professore di Malattie infettive degli animali all’Università di Bari: “Il cane è asintomatico ed è stato un colpo di fortuna averlo intercettato perché la famiglia ci ha permesso di testarlo all’interno di un progetto di ricerca che stiamo conducendo sui cani e i gatti. Questo è il primo esemplare trovato con l’infezione in corso e la presenza dell’Rna virale“.

Per la famiglia non c’è pericolo perché in ogni caso già i casi in tutto il resto del mondo hanno confermato che le cariche virali presenti nei cani e negli altri animali infettati dal virus risultano davvero molto basse e quindi non rischiose per gli esseri umani.

Questa barboncina di Bitonto risulta il primo caso esaminato di cane con ancora il virus attivo.