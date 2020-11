“bamb-EAT Imagine a Forest” è il nuovo marchio italiano che propone contenitori porta pranzo dal design eco-sostenibile, fatti in bamboo 100% biodegradabili. Una scelta sostenibile, naturale ma soprattutto etica, infatti nella composizione del prodotto non vengono utilizzate materie plastiche, tossiche o artificiali. L’impatto ambientale è ridotto al minimo, perché per produrre queste lunch box, o schiscette, viene impiegata la fibra di bamboo insieme ad altri materiali naturali derivanti da risorse rinnovabili come mais, amido di riso, grano e patate dolci.

Questa composizione rende i prodotti marchiati bamb-EAT biodegradabili al 100%. La scelta di utilizzare il bamboo non è casuale, infatti è tra le piante presenti in natura che cresce spontaneamente, in modo molto rapido e completamente naturale.

Per la sua produzione non sono previsti pesticidi o fertilizzanti e questo lo rende il candidato perfetto per produrre prodotti biodegradabili. In pratica, una soluzione sostenibile ed ecologica alla plastica. I comuni contenitori in plastica, quando si usurano, rilasciano sostanze tossiche e chimiche che entrano nel nostro organismo, infatti il consumo di plastica influisce negativamente non solo sull’ambiente.

La mission di bamb-EAT è chiara: offrire un’alterativa ecologica, responsabile e biodegradabile ai consumatori proponendo prodotti che aiutano l’ambiente anziché danneggiarlo.

Parte del ricavato di bamb-EAT viene destinato al ripopolamento delle foreste, da qui lo slogan #ImagineAForest. Nelle parole di Caterina Errico, la fondatrice di bamb-EAT, il messaggio che vuole veicolare: