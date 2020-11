Meraviglie della Natura: Montagne Rocciose Canadesi

Le Montagne Rocciose Canadesi, come dice il loro nome, sono la parte di montagne rocciose che si trova in Canada. Sono davvero una meraviglia della natura e chiunque ami viaggiare prima o poi, nella vita, dovrebbe andare a vederle da vicino.

Le Montagne Rocciose del Canada si trovano qui

Le montagne rocciose in generale si estendono per più di 3.000 km, quelle del Canada sono solo una piccola porzione, forse però tra le più suggestive e ricche di fascino. Si sviluppano tra le province dell’Alberta e della Columbia Britannica.

Per iniziare con una serie di nozioni geografiche, le montagne rocciose canadesi possono essere divise in

Catene Continentali, tra l’Alberta e la Columbia Britannica,: Kootenay, Frontale e Parco.

Rocciose settentrionali o Northern Rockies, al nord delle catene Continentali: catene Hart e Muskwa.

Ora lasciamo parlare un po’ le immagini. Un luogo come le montagne rocciose canadesi non sembra neanche appartenere alla Terra, ma direttamente al Paradiso, per quando sono tranquille, meravigliose, con poche persone e ricche di natura incontaminata.

Guardate qui

O anche quest’altra immagine è meravigliosa

Tutta la zona è piena di parchi naturali tra cui sono da segnalare alcuni incantevoli parchi: il Banff National Park ed il Jasper National Park. Il primo è il più antico parco del Paese, e attraversandolo una delle attrazioni più interessanti è sicuramente il Lake Louise, lago di origine glaciale.

Leggi anche Quando si potrà tornare a viaggiare?

Il Parco Nazionale di Jasper è il più grande delle Montagne Rocciose canadesi. Sono entrambi due parchi fantastici in cui è possibile fare varie attività o semplicemente ammirare la natura. Chiunque ne abbia la possibilità, dovrebbe programmare appena possibile un viaggio lì.