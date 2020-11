Questo Natale sarà strano per tutti, è inutile negarlo. Viviamo in un periodo in cui, rispetto al passato, viene trascorso molto più tempo in “casa”, spesso distanti dai legami più stretti. In questa fase Verdessenza Soc. Coop e Stranaidea Impresa Sociale Onlus hanno deciso di lanciare “Natale Senza Dimora”, un’iniziativa pensata per chi invece una casa non ce l’ha.

L’obiettivo? Incrementare la qualità della permanenza e accoglienza degli ospiti senza dimora delle due Case di Ospitalità che Stranaidea gestisce per conto del Comune di Torino, in questo periodo in cui le strutture sono aperte 24 ore su 24 e le emergenze individuali si sommano a quelle collettive legate alla pandemia.

Come funzionerà? Acquistando un dono di Natale da Verdessenza Ecobottega (via San Pio V n. 20/f), si potrà scegliere se pagare solo il prezzo del prodotto o se versare un contributo aggiuntivo per migliorare le condizioni di accoglienza delle persone senza dimora. Il dono sarà confezionato in borse realizzate dai centri di attività diurne per disabili Casa di Zenzero e Artemista.

La raccolta fondi sarà destinata all’acquisto di un bene su cui sono stati interpellati i diretti interessati. La loro risposta è stata univoca: agli ospiti delle strutture serve uno spazio aggiuntivo dove custodire le cose a loro più preziose e dove poter ricaricare in sicurezza i cellulari personali, mezzi di comunicazione che in questa fase di emergenza sono spesso l’unico strumento per mantenere contatti e legami con le persone care.

La raccolta fondi quindi servirà a regalare loro un armadio speciale, un casellario che migliorerà il comfort nelle strutture di accoglienza. L’arredo verrà costruito da Ravasi SRL, azienda di Monza che ha deciso di sposare l’iniziativa contribuendo con un importante sconto.

In base a quanto verrà raccolto entro il 24 dicembre saranno acquistati uno o più casellari:

– 550 euro per l’acquisto di un armadio a 10 sportelli con power station per la Casa di Ospitalità “Tazzoli”

– 1000 euro per l’acquisto di un armadio a 20 sportelli con power station per la Casa di Ospitalità “Carrera”

Verdessenza ecobottega: è un emporio del consumo critico, uno spazio dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale in cui trovare prodotti alimentari e non, venduti all’ingrosso e al dettaglio.

I prodotti sono selezionati secondo quattro criteri guida:

Sfusi o con packaging ridotti e riciclabili

Locali, da piccole aziende selezionate con cura

Biologici e certificati con marchi ambientali (Ecolabel europeo, FSC, Demeter)

Etici, provenienti dai circuiti dell’economia solidale (economia carceraria, LiberaTerra, fair trade)

Stranaidea

Stranaidea Impresa Sociale Onlus opera da 34 anni sul territorio dell’area della Città Metropolitana di Torino, con persone con disabilità e disagio psichico, minori, giovani, famiglie e adulti in difficoltà. L’Impresa Sociale costituita da 180 soci e lavoratori, attraverso circa 12.000 interventi all’anno, persegue i valori di giustizia, rispetto della dignità umana e valorizzazione della diversità, agendo da sola e in rete con altre realtà del territorio nazionale e internazionale.